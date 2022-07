Bénéficiez d'une expérience vidéo et audio ultrarapide grâce à Wondershare UniConverter 14.0, doté d'une intelligence artificielle





Soucieux de rendre le flux de travail plus fluide pour tout le monde, Wondershare a mis à jour la gamme complète de solutions vidéo UniConverter en y ajoutant de multiples fonctions alimentées par l'intelligence artificielle et une vitesse de conversion accrue.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Dans cette ère post-pandémique, nous utilisons de plus en plus la vidéo et l'audio pour travailler et partager des idées. Wondershare UniConverter propose huit nouvelles fonctions intuitives et alimenté par l'IA, afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs en un clin d'oeil : convertir, compresser, enregistrer, éditer des vidéos et des audios, télécharger des vidéos et graver des DVD.

« UniConverter s'efforce de fournir un service très pratique aux utilisateurs afin qu'ils puissent consacrer plus d'énergie à la production d'un travail de qualité au lieu de s'occuper de différents formats de médias, a déclaré Kevin Yong, directeur produit de Wondershare UniConverter. Dotée de fonctions d'édition audio et vidéo plus puissantes, la version améliorée est conçue pour les personnes qui souhaitent améliorer leur productivité, notamment dans le secteur des podcasts, en pleine expansion. »

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Fonction audio IA : Supprimez automatiquement les bruits de fond indésirables dans vos fichiers audio ou vidéo en un seul clic. Cette fonctionnalité permet également aux musiciens d'extraire facilement les voix de leur musique.

: Supprimez automatiquement les bruits de fond indésirables dans vos fichiers audio ou vidéo en un seul clic. Cette fonctionnalité permet également aux musiciens d'extraire facilement les voix de leur musique. Suppression des voix : Cette fonctionnalité alimentée par l'IA permet aux musiciens d'extraire facilement les voix et les parties instrumentales de leur musique.

Cette fonctionnalité alimentée par l'IA permet aux musiciens d'extraire facilement les voix et les parties instrumentales de leur musique. Vitesse de conversion 50 % plus rapide : Accélération matérielle complète pour la prise en charge des vidéos HDR 4K / 8K et des fichiers multiples pour les professionnels et les responsables du marketing afin de renforcer leur efficacité.

: Accélération matérielle complète pour la prise en charge des vidéos HDR / et des fichiers multiples pour les professionnels et les responsables du marketing afin de renforcer leur efficacité. Compression sans perte : Les fichiers audio et vidéo peuvent être compressés à un neuvième de leur volume d'origine tout en conservant leur qualité. Les créateurs numériques et les auteurs de podcasts peuvent produire du contenu de haute qualité sans changer de logiciel.

: Les fichiers audio et vidéo peuvent être compressés à un neuvième de leur volume d'origine tout en conservant leur qualité. Les créateurs numériques et les auteurs de podcasts peuvent produire du contenu de haute qualité sans changer de logiciel. Processus indépendant du lecteur : Permet la lecture de plus de 1 000 formats tels que RMVB et le décodage GPU, comparable au lecteur professionnel VLC standard.

Permet la lecture de plus de 1 000 formats tels que RMVB et le décodage GPU, comparable au lecteur professionnel VLC standard. Recadrage automatique des vidéos : Parfait pour les influenceurs et les créateurs numériques. Possibilité de redimensionner automatiquement la vidéo originale pour l'adapter à toutes les plateformes sociales sur lesquelles vous souhaitez la partager.

Parfait pour les influenceurs et les créateurs numériques. Possibilité de redimensionner automatiquement la vidéo originale pour l'adapter à toutes les plateformes sociales sur lesquelles vous souhaitez la partager. Éditeur de filigrane : Retirez ou ajoutez un filigrane à une vidéo grâce à un algorithme IA. Aucune perte de qualité.

Retirez ou ajoutez un filigrane à une vidéo grâce à un algorithme IA. Aucune perte de qualité. Fonctions audio et vidéo améliorées : Évitez les redondances grâce à la fonction « Appliquer à tous » pour les sous-titres et les pistes audio. Les utilisateurs peuvent choisir le format de fichier qui leur convient avant d'importer le fichier converti.

La conversion des formats multimédias lors de la création de vidéos prend du temps, et c'est un problème que tous les utilisateurs rencontrent. Grâce à la solution tout-en-un UniConverter, partager ses idées n'a jamais été aussi facile. Les spécialistes du marketing, les professionnels, les auteurs de podcasts, les musiciens et les créateurs de contenu peuvent convertir et compresser plus de 1 000 formats de fichiers à la vitesse de l'éclair tout en éditant des vidéos en permanence sans changer de logiciel. UniConverter prend même en charge exclusivement différentes méthodes d'encodage : les formats de sortie MKV et WEBM prennent en charge l'encodage AV1 et le format de sortie MOV prend en charge l'encodage HEVC.

Compatibilité et prix

Vous souhaitez accélérer votre processus de création ou réduire les redondances ? Téléchargez UniConverter et essayez-le gratuitement sur https://uniconverter.wondershare.fr. Wondershare UniConverter est compatible avec Windows et Mac et coûte à partir de 24,99 ? par an. Un forfait permanent est également disponible au prix de 54,99 ?. Pour en savoir plus sur UniConverter, suivez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante, et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes dans plus de 150 pays nous font confiance. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

