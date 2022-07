BMO et AIR MILES récompensent davantage l'achat de produits d'épicerie avec la carte de crédit grâce à un nouvel accélérateur de points





Un nouvel avantage de la carte de crédit permet aux titulaires de la carte Mastercard BMO AIR MILES d'accumuler le double des milles de récompense sur chaque achat d'épicerie, peu importe le détaillant.

MONTRÉAL, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Cet été, faire ses courses dans n'importe quel magasin d'alimentation du pays deviendra bientôt beaucoup plus gratifiant grâce à BMO et au Programme de récompense AIR MILESMD. Partenaires de longue date, BMO et AIR MILES lancent un nouvel avantage sur les cartes Mastercard BMO AIR MILES World Elite et Mastercard BMO AIR MILES, qui permettra aux titulaires de cartes d'obtenir 2x les points sur tous leurs achats d'épicerie, quel que soit le détaillant.

Le nouvel avantage sera officiellement lancé le 1er août. Les titulaires continueront de bénéficier du multiplicateur actuel de 3x les points chez les partenaires AIR MILES participants partout au Canada, y compris dans les épiceries Metro en Ontario.

« BMO est ravi d'annoncer le nouvel accélérateur de points d'épicerie afin d'accroître la valeur des produits BMO AIR MILES pour nos titulaires de cartes, a déclaré Jennifer Douglas, chef, Paiements Particuliers et petites entreprises Amérique du Nord, BMO. BMO s'est engagé à aider les titulaires de cartes à tirer le maximum de leurs dépenses et à améliorer leurs finances. Ce multiplicateur sur les produits d'épicerie donne aux adhérents AIR MILES encore plus de raisons d'utiliser les produits de carte BMO AIR MILES pour les aider à faire fructifier leur argent partout où ils font des achats. »

Avoir une carte de crédit AIR MILES est déjà la façon la plus rapide d'être récompensé par le Programme de récompense AIR MILES. Les adhérents AIR MILES qui détiennent une carte de crédit d'une banque affiliée accumulent des milles près de 8 fois plus rapidement que ceux qui n'en ont pas.* Ce nouvel avantage accroît le potentiel d'accumulation déjà impressionnant en permettant d'accumuler deux fois plus de milles sur les achats à l'épicerie tout en étant en mesure de faire un coup double et d'obtenir des points d'autres programmes de fidélisation. Au Canada, les titulaires moyens de cartes, obtiendront près de 40 pour cent plus de milles supplémentaires pour leurs achats d'épicerie grâce à ce changement1.

À une époque où les Canadiens cherchent à tirer le maximum de chaque visite à l'épicerie, BMO et AIR MILES ont la réponse.

« Nous avons déjà offert aux adhérents la possibilité d'accumuler des points partout grâce à notre portefeuille de cartes de crédit. À partir du mois d'août, nous accélérons ce potentiel d'accumulation et assurons les consommateurs que chaque visite à l'épicerie, où qu'ils choisissent de faire leurs achats, contribuera à accélérer davantage le parcours vers leur prochaine récompense, a précisé Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. Nous nous sommes engagés à offrir le choix, la flexibilité et la valeur que les consommateurs canadiens exigent de leur programme de fidélisation, et nous sommes fiers de collaborer avec notre précieux partenaire BMO pour tenir cette promesse. »

Bien que le nouvel avantage soit officiellement lancé le 1er août, les titulaires de la carte Mastercard BMO AIR MILES bénéficient déjà d'une série d'avantages, dont les suivants :

Carte Mastercard BMO AIR MILES World Elite

Possibilité d'accumuler des milles partout à raison de 1 mille par tranche de 12 $ d'achats



3x les milles chez les partenaires participants



Admissibilité automatique au statut d'adhérent AIR MILES Onyx MD



Admissibilité automatique à l'adhésion à Shell GO+



Possibilité d'utiliser moins de milles Rêves MC sur des vols et des produits sélectionnés

sur des vols et des produits sélectionnés Carte Mastercard BMO AIR MILES

Possibilité d'accumuler des milles partout à raison de 1 mille par tranche de 25 $



3x les milles chez les partenaires participants



Admissibilité automatique au statut d'adhérent AIR MILES Or MD



Possibilité d'utiliser moins de milles Rêves sur des vols et des produits sélectionnés

Pour faire une demande de carte Mastercard BMO AIR MILES dès aujourd'hui, rendez-vous sur le site https://www.bmo.com/airmiles.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 040 milliards de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.





À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour de plus amples renseignements, consultez www.airmiles.ca.

*Selon une comparaison faite entre février 2021 et juillet 2021 montrant une moyenne de 2 557 milles de récompense AIR MILES accumulés par les adhérents qui ont utilisé une carte de crédit AIR MILES par rapport à la moyenne de 327 milles accumulés par les adhérents qui n'ont pas utilisé de carte de crédit AIR MILES.

1Selon une comparaison de toutes les dépenses prévues par les titulaires de la carte Mastercard BMO AIR MILES pour des achats d'épicerie au Canada entre janvier 2022 et mai 2022, montrant une augmentation de 39,9 pour cent des milles admissibles.

