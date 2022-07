/R A P P E L -- Avis aux médias - Le ministre Miller et quatre Premières Nations de la C.-B. célèbrent la mise en oeuvre de la compétence des Premières Nations en matière d'éducation/





OTTAWA, ON, le 10 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, se joindra à quatre Premières Nations de la Colombie-Britannique ((?aq'am, Cowichan Tribes, Lil'wat Nation et Seabird Island) pour célébrer la mise en oeuvre de la compétence des Premières Nations en matière d'éducation. L'événement comprendra une célébration culturelle et des interventions d'orateurs des Premières Nations participantes, des leaders des Premières Nations, de l'Autorité scolaire des Premières Nations, du Comité directeur de l'éducation des Premières Nations, de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) et de la province de la Colombie Britannique.

Date : 11 juillet 2022

Heure : 12 h 30 (HP)

Rencontre Zoom :

Cliquez sur le lien suivant pour voir la célébration :

https://us06web.zoom.us/j/84509497241

Veuillez également noter que les médias ayant des questions complémentaires sont invités à se référer aux personnes-ressources indiquées dans le communiqué de presse.

