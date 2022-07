Schneider Electric désignée « Water Technology Company of the Year » dans le cadre des Global Water Awards 2022





Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, a été désigné « Water Technology Company of the Year » (société de technologies de l'eau de l'année) lors des Global Water Awards 2022. Le prix récompense le leadership de Schneider Electric en matière de durabilité et de transformation numérique au sein des secteurs de l'eau, des eaux usées et de la désalinisation, ainsi que ses technologies qui aident les clients à répondre à la demande d'opérations résilientes, efficaces et durables.

Une contribution exceptionnelle à la numérisation et à l'efficacité

La catégorie « Water Technology Company of the Year » récompense la société qui a apporté la contribution la plus importante dans le domaine de l'eau et des technologies numériques. Schneider Electric a été honorée dans cette catégorie pour ses travaux novateurs avec EcoStruxuretm Automation Expert V21.2, qui gère l'ensemble du cycle de vie de l'automatisation des activités liées à l'eau et aux eaux usées. EcoStruxure Automation Expert est le premier système d'automatisation industrielle au monde basé sur des logiciels. Il change la donne dans la tendance vers la durabilité pour les activités d'opérations de traitement de l'eau et des stations d'épuration.

La société a également été distinguée pour des capacités supplémentaires, dont sa coentreprise avec Suez pour mettre à profit l'expertise complémentaire des deux entreprises, afin de codévelopper et commercialiser des solutions numériques innovantes pour l'ensemble du cycle de l'eau. À travers cette initiative, Schneider Electric a ajouté le logiciel AQUADVANCED® à son portefeuille de gestion intelligente de l'eau, avec des mises en oeuvre prévues en Italie et en Argentine. Le déploiement du Centre unifié des opérations pour l'eau d'AVEVA, un système connectant les technologies de l'information (TI) et les technologies d'exploitation (TE) pour optimiser les activités à l'échelle de l'entreprise des sociétés des eaux, fait également partie de cette reconnaissance.

Schneider Electric a continué de faire avancer le marché de l'automatisation du secteur de l'eau, amenant Royal HaskoningDHV à désigner la société comme son fournisseur mondial préféré pour sa solution de traitement des eaux usées Nereda®. Dans cette solution, Schneider Electric combinera les capacités d'EcoStruxure Automation Expert avec la technologie Nereda en vue de développer la prochaine génération de contrôle des processus Nereda. Ce système de contrôle améliore l'efficacité des processus des installations et permet aux clients dans le secteur des eaux usées d'avoir une gestion complète du cycle de vie, une intégration harmonieuse de ses services TI/TE et de meilleurs diagnostics système pour leurs systèmes automatisés.

La cérémonie de remise des prix a célébré les plus grandes réussites du secteur au cours de l'année écoulée, reconnaissant les initiatives et entreprises dans les secteurs de l'eau, des eaux usées et de la désalinisation qui font avancer l'industrie grâce à une amélioration du rendement opérationnel, à l'adoption de technologies innovantes et à des modèles financiers durables.

