MONTRÉAL, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Kéroul annonce aujourd'hui l'ouverture de l'appel de projets du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) 2022-2024.

Les entreprises touristiques intéressées à soumettre un projet sont invitées à consulter le site Internet www.paet.quebec et le guide du demandeur . Afin de valider l'admissibilité de l'entreprise à la subvention, il est nécessaire de remplir le formulaire de demande .

Une aide financière comprenant trois volets

Volet 1 : jusqu'à 100?000 $ pour un projet visant à rendre accessible ou à bonifier son offre déjà accessible.

Volet 2 : jusqu'à 50?000 $ pour un projet novateur visant à élargir et diversifier l'offre touristique accessible ou qui présente une amélioration par l'acquisition d'équipements adaptés ou la mise en place d'activités accessibles.

Volet 3 : jusqu'à 300?000 $ pour les projets collectifs.

Rappel des objectifs du Programme

Favoriser l'accessibilité des établissements touristiques du Québec et de leurs services aux personnes ayant une incapacité

Soutenir financièrement et accompagner à la réalisation des projets qui visent la transformation ou l'amélioration d'infrastructures et de services touristiques afin d'obtenir la cote «?accessible?» de Kéroul ou de bonifier leur offre déjà accessible

Encourager le tourisme responsable dans une perspective de développement durable

Favoriser la mise en place de solutions novatrices en matière d'offre touristique accessible pour tous

Rappel des secteurs d'activités admissibles

Établissements d'hébergement touristique

Attraits et activités touristiques

Lieux d'accueil et de renseignements touristiques

Services touristiques

Restaurants, localisés dans l'un des secteurs d'activités admissibles cités précédemment

À propos de Kéroul

Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d'accessibilité, Kéroul vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte depuis plus de 40 ans. L'organisme possède une base de données de plus de 4000 établissements certifiés en fonction de leur niveau d'accessibilité, accompagne des organisations dans l'amélioration de leurs infrastructures et services, forme le personnel de première ligne, et gère le Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) confié par le ministère du Tourisme.

