Superior Plus annonce le dividende en espèces pour le mois de juillet 2022 et les informations détaillées de la conférence téléphonique et de la webdiffusion sur les résultats du deuxième trimestre 2022 de Superior





Superior Plus Corp. (« Superior ») (TSX : SPB) :

Dividende en espèces pour le mois de juillet 2022 : 0,06 dollar par action

Superior Plus Corp. (« Superior ») a annoncé aujourd'hui son dividende en espèces pour le mois de juillet 2022 à un montant de 0,06 dollar par action, payable au 15 août 2022. La date d'enregistrement est fixée au 31 juillet 2022, et la date ex-dividende au 28 juillet 2022. Le taux annualisé du dividende en espèces de Superior est actuellement de 0,72 dollar par action. Ce dividende est un dividende admissible au crédit d'impôt sur le revenu canadien.

Publication prochaine des résultats du deuxième trimestre 2022 et conférence téléphonique

Superior prévoit de publier ses résultats du deuxième trimestre 2022 le mardi 9 août 2022 après la clôture des marchés. Une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats du deuxième trimestre 2022 sont prévues à 10 h 30 HAE le mercredi 10 août 2022. Pour participer à la conférence, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : Inscrivez-vous ici. Les internautes peuvent écouter la conférence en direct, ou en différé, sur le site Web de Superior à l'adresse suivante : www.superiorplus.com dans la section « Evènements » du site.

À propos de l'entreprise

Superior est l'un des principaux distributeurs et négociants nord-américains de propane et de distillats, ainsi que de produits et services connexes, au service d'environ 890 000 clients aux États-Unis et au Canada.

Pour de plus amples informations sur Superior, veuillez consulter le site Web de Superior à l'adresse suivante : www.superiorplus.com ou veuillez contacter : Beth Summers, vice-présidente exécutive et directrice financière, tél. : (416) 340-6015, ou Rob Dorran, vice-président des Marchés des capitaux, tél. : (416) 340-6003, courriel : [email protected], Appel sans frais : 1-866-490-PLUS (7587).

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives fondées sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses actuelles de Supérieur à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques. Dans le présent communiqué de presse, ces informations et déclarations prospectives sont généralement reconnaissables par l'usage de termes tels que « l'expression du futur », « s'attend à », « annualisé » et d'autres expressions similaires.

Le présent communiqué contient notamment des déclarations et des renseignements de nature prospective concernant les dividendes futurs qui pourraient être déclarés sur les actions ordinaires de Superior, le versement des dividendes, leur traitement fiscal et la réception de dividendes en espèces. Ces déclarations prospectives sont faites par Superior en fonction de certaines hypothèses formulées par l'entreprise à cet égard à la date du présent communiqué, notamment en ce qui concerne : le succès des activités de Superior; les prix des produits de base, les marges, les volumes et les taux de change en vigueur; le fait que les résultats d'exploitation futurs de Superior seront conformes au rendement antérieur et aux attentes de la direction à cet égard; la disponibilité continue de capitaux à des prix attractifs pour financer les besoins en capitaux futurs; les coûts d'exploitation futurs; la conclusion de tout accord commercial requis; l'obtention rapide de toutes les approbations réglementaires et environnementales requises selon les modalités nécessaires. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et sont soumises à plusieurs risques et incertitudes connus et inconnus, y compris, mais sans s'y limiter : l'environnement et les décisions réglementaires ; la non-exécution des accords conformément à leurs conditions; l'impact des entités et des prix concurrentiels; la dépendance à l'égard des partenaires clés de l'industrie et des accords; les mesures prises par les autorités gouvernementales ou réglementaires, notamment les modifications des lois et du traitement fiscal, ou le renforcement de la réglementation environnementale; les conditions générales défavorables de l'économie et du marché au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs; les fluctuations des résultats d'exploitation; les pénuries de main-d'oeuvre et de matériel; et certains autres risques décrits parfois dans les documents d'information publics de Superior, y compris, entre autres, ceux décrits dans la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion et de la notice annuelle de Superior pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et disponible à l'adresse suivante : www.sedar.com.

En conséquence, les lecteurs doivent être prévenus que des événements ou des circonstances pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux qui ont été prédits, prévus ou projetés. Ces déclarations prospectives sont expressément couvertes par les déclarations ci-dessus. Superior ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives ou les renseignements contenus dans le présent document, sauf si les lois applicables l'exigent.

