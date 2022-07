/R E P R I S E -- Avis aux médias : vernissage de l'exposition Un coeur nomade en présence de Dany Laferrière/





MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, et Jérôme Normand, conseiller du Sault-au-Récollet de l'arrondissement d'Ahuntsic Cartierville, invitent les représentants des médias au

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION UN COEUR NOMADE

sur la vie et l'oeuvre de Dany Laferrière de l'Académie française,

en présence de l'écrivain,

le lundi 11 juillet, 14 h.

Rendez-vous au Bouquiniste,

site du projet de bibliothèque et d'espace culturel du Coeur-Nomade,

à l'angle du boulevard Henri-Bourassa et de l'avenue Oscar.

L'exposition Un coeur nomade est une production du Partenariat du Quartier des spectacles.

Commissaire et directeur de création : Félix Dagenais

Design graphique et scénographie : Design par Judith Portier Inc.

Idée originale : Anne Plamondon.

