Avis aux médias - La ministre Petitpas Taylor fera une annonce concernant des infrastructures pour véhicules électriques au Nouveau-Brunswick à l'occasion de la #SemaineDuVE au Canada

Universal Hydrogen Co., la société qui mène la lutte pour la décarbonisation de l'aviation par l'adoption de l'hydrogène comme carburant universel, a annoncé aujourd'hui l'inauguration de son centre de conception technique et siège social européen à...

VIA Rail Canada (VIA Rail) poursuit les négociations avec le syndicat qui représente quelque 2 400 employés de VIA Rail travaillant dans ses gares, à bord de ses trains, dans ses centres de maintenance, dans le Centre client VIA et dans ses bureaux...