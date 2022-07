Bell présente un été riche en divertissement au Québec en tant que commanditaire principal des festivals OSHEAGA, îLESONIQ et LASSO Montréal





Bell conclut une entente de commandite de trois ans avec le promoteur montréalais evenko

Prolongation de la commandite en titre d'OSHEAGA et nouveau commanditaire principal des festivals îLESONIQ et LASSO Montréal.

MONTRÉAL, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Bell et evenko apportent plus de plaisir aux fans de musique à Montréal. Les deux entreprises poursuivent leur relation de longue date avec une entente de commandite de trois ans pour les festivals OSHEAGA, îLESONIQ et LASSO Montréal. Cette commandite permettra d'offrir un soutien financier important, une technologie réseau de classe mondiale et un contenu captivant tant sur le site des festivals que sur les plateformes de Bell Média.

« Montréal rayonne par ses festivals et je suis ravie que Bell puisse s'associer à trois de ses plus grands événements musicaux rassembleurs. Nous sommes fiers de nous associer à l'équipe d'evenko qui consacre la même passion et la même énergie que nous pour offrir un contenu captivant, mettre en valeur les meilleurs talents et faire vivre aux fans la meilleure expérience possible. Nous avons hâte de faire découvrir OSHEAGA, ÎLESONIQ et LASSO Montréal aux publics de Montréal et d'ailleurs. Rendez-vous cet été au Parc Jean-Drapeau ! »

- Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles et présidente, direction du Québec, Bell

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'appui inestimable de Bell pour la présentation d'OSHEAGA depuis cinq ans, et maintenant nous développons ce partenariat pour inclure îLESONIQ et LASSO Montréal. En travaillant ensemble, nous pourrons présenter des festivals d'envergure internationale pour les faire rayonner à travers le Québec et le Canada. »

- Nick Farkas, vice-président principal, programmation, concerts et événements, evenko

Avec ce partenariat, Bell continue d'être présentateur en titre du festival OSHEAGA et devient présentateur en titre d'îLESONIQ et LASSO Montréal. Grâce à ses actifs médiatiques à travers le Canada, Bell participera au rayonnement de ces événements au-delà de la métropole. Des artistes de renommée internationale tel qu'Arcade Fire, Swedish House Mafia et Luke Bryan défileront sur la scène Bell lors de ces trois week-ends festifs à Montréal. Les fans pourront profiter de plusieurs activités présentées par Bell sur le site des festivals, notamment des chances de gagner des expériences VIP, en plus d'avoir accès à du contenu exclusif sur les différentes plateformes de Bell.

Quelques faits :

Bell était déjà présentateur du festival OSHEAGA depuis cinq ans et le devient pour les festivals îLESONIQ et LASSO Montréal, trois événements produits par evenko, qui ont tous lieu au parc Jean-Drapeau

Le festival OSHEAGA célèbre son 15 e anniversaire et se tient du 29 au 31 juillet 2022

anniversaire et se tient du 29 au 31 juillet 2022 Le festival îLESONIQ se déroule du 5 au 7 août 2022 (trois jours cette année)

La première édition du festival LASSO Montréal a lieu les 12 et 13 août

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos d'evenko

evenko, une entreprise québécoise devenue le plus important promoteur, producteur, diffuseur indépendant au Canada, produit annuellement plus de 1 200 événements musicaux, familiaux, sportifs partout au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et dans le nord-est des États-Unis. L'entreprise présente les spectacles des plus grands artistes internationaux et investit dans le développement et la promotion des artistes du Québec. Pour plus d'informations sur evenko, visitez : www.evenko.ca. evenko est une compagnie du GROUPE CH.

Questions des médias

Bell

Caroline Audet, [email protected]

@Bell_Nouvelles

evenko

Christine Montreuil, [email protected]

Questions des investisseurs

Richard Bengian, [email protected]

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 08:00 et diffusé par :