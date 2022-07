Thermo Fisher Scientific lance un panel de détermination des virus respiratoires TaqPath marqué CE-IVD





Thermo Fisher Scientific, le leader mondial au service de la science, annonce aujourd'hui le lancement du panel de détermination des virus respiratoires Applied Biosystems TaqPath, un panel d'analyse moléculaire marqué CE-IVD pour la détection de cinq virus communs, dont ceux qui provoquent le rhume ordinaire, la bronchiolite, le croup, les maladies pseudo-grippales et la pneumonie.

Le panel d'analyse moléculaire donne des résultats en environ trois heures, il analyse l'adénovirus, le métapneumovirus humain, le rhinovirus/entérovirus et le virus parainfluenza en utilisant une technologie PCR très précise. Des contrôles RNase P et positifs sont inclus pour garantir la fiabilité depuis l'échantillon jusqu'au résultat. La solution est évolutive, ce qui permet aux laboratoires de traiter simultanément jusqu'à 94 échantillons en fonction des besoins de la population qu'ils desservent et peuvent contribuer à identifier les coinfections.

« Alors que le monde continue de se battre pour vivre avec la COVID-19, il est important de savoir qu'il existe une multitude d'autres virus respiratoires qui peuvent également provoquer des maladies graves », déclare le Dr Manoj Gandhi, directeur médical principal des solutions de dépistage génétique chez Thermo Fisher Scientific. « Offrir des informations sur ces autres virus respiratoires communs avec un test unique permet aux laboratoires de les détecter rapidement et efficacement, de sorte que la bonne approche thérapeutique puisse être choisie, ce qui peut contribuer à sauver la vie des patients. »

La pandémie en cours a souligné l'importance de pouvoir rendre accessibles des diagnostics efficaces et, en utilisant l'infrastructure PCR existante, mise en oeuvre pour gérer la COVID-19, les laboratoires peuvent étendre les tests des états pathologiques sans augmenter les coûts. Ce nouveau panel utilise le même flux de travaux que le kit combiné TaqPath COVID-19, Flu A/B, RSV lors de l'utilisation du système Applied Biosystems QuantStudio 5 PCR. Il permet aux laboratoires de tester huit virus respiratoires communs avec un seul échantillon de patient. L'ajout du panel peut aider les laboratoires à compléter facilement leur menu d'analyses moléculaires pour les infections respiratoires virales.

Pour de plus amples informations sur le panel de détermination des virus respiratoires TaqPath, veuillez visiter https://www.thermofisher.com/taqpathrespviralselect

Destiné au diagnostic in vitro, le panel de détermination des virus respiratoires TaqPath est disponible seulement dans certains pays de la région EMEA.

