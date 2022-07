La technologie 35C de KA Imaging améliore la détection des lésions pulmonaires





KA Imaging, une entreprise qui développe des solutions innovantes d'imagerie par rayons X, a annoncé les premiers résultats d'une étude portant sur la valeur diagnostique de la radiographie à double énergie par soustraction à exposition unique dans la détection des lésions pulmonaires.

Dans le cadre de l'étude, un radiologue ignorant les résultats d'une tomodensitométrie standard a d'abord été invité à repérer les anomalies sur une radiographie conventionnelle. Ensuite, la même tâche lui a été assignée avec des images supplémentaires en bi-énergie à exposition unique. Selon le commentaire de l'affiche, «la visibilité des lésions augmente dans 45% des cas lorsque des images supplémentaires en double énergie sont incluses1.» Les résultats ont été validés par tomodensitométrie.

«Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer; malheureusement, les statistiques montrent que sa détection est rarement précoce», explique Karim S. Karim, directeur technique, KA Imaging. «Les résultats prometteurs de cet essai montrent que les images spectrales peuvent favoriser considérablement une détection précoce et l'obtention de meilleurs résultats», déclare Amol Karnick, PDG de KA Imaging.

L'étude sera présentée sous la forme d'affiches numérisées au Congrès européen de radiologie (ECR) de cette année. Outre cette présentation à l'ECR, KA Imaging participe à l'exposition technique d'Expo X4, stand 406.

L'ECR est l'un des plus importants congrès médicaux d'Europe et la deuxième plus grande réunion radiologique au monde. Il rassemble des représentants de tous les domaines de la radiologie: professionnels de la radiologie, techniciens en radiologie médicale, physiciens, représentants de l'industrie et journalistes de la presse médicale et grand public.

Récemment, KA Imaging a annoncé la nouvelle identité de marque de sa technologie brevetée bi-énergie à exposition unique: SpectralDRtm. La technologie SpectralDRtm à soustraction à double énergie, permet de différencier les os et les tissus en pratiquant une seule exposition standard aux rayons X. Elle fournit simultanément trois images (DR, images radiographiques bi-énergie des os et des tissus mous). La technologie imite le flux de travail, le dosage et les techniques des détecteurs de rayons X mobiles DR à la pointe de la technologie.

KA Imaging est une spin-off de l'Université de Waterloo spécialisée dans le développement de technologies et de systèmes innovants d'imagerie par rayons X. La Société fournit des solutions et des tests non destructifs aux marchés des secteurs médical et vétérinaire. Pour plus d'informations, visiter le site www.kaimaging.com.

