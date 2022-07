Les dirigeants des principaux acteurs de la recherche et du développement collaborent pour aider à réaliser les ambitions net zéro





CAMBRIDGE, Angleterre, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Les chefs de file de l'innovation de sept entreprises mondiales ont uni leurs forces pour apporter une base technique et scientifique à la réalisation des ambitions net zéro dans une initiative dirigée par Science Group Sustainability.

Les responsables de la R&D et des sciences et technologies de Procter & Gamble, PepsiCo et Mars ainsi que le spécialiste de l'emballage Amcor, la division des sciences végétales de Bayer et les entreprises chimiques Stepan Company et Solvay SA y ont participé.

Ils se sont concertés sur l'élaboration de principes clés permettant de réaliser des progrès significatifs en matière de réduction des émissions de carbone. Ils partagent la conviction que la complexité de la problématique du net zéro et des autres questions de durabilité exige une réflexion commune entre les secteurs, les disciplines et les entreprises.

Un membre du forum déclare : « La lutte contre le changement climatique est un marathon et non un sprint et, même si les objectifs et les engagements en matière de réduction des émissions vont au-delà de notre mandat personnel, nous devons nous approprier le problème. Nous devons franchir des étapes importantes à court terme et ne pas croire que les progrès technologiques trouveront une solution à long terme. »

Le groupe s'est réuni régulièrement sur une période de 12 mois dans le cadre d'un forum des directeurs de technologie du Science Group Sustainability. Ils ont analysé les défis qui entravent la réduction du carbone et ont envisagé des moyens de les résoudre. Ensemble, ils ont identifié dix principes qui aideront les entreprises dans leur cheminement vers le net zéro. Il s'agit notamment d'articuler le carbone et d'autres thèmes de durabilité comme des questions distinctes mais liées, et de veiller à ce que l'impact du carbone fasse partie de toute conversation sur l'innovation.

Un autre membre du forum d'ajouter : « Nous ne pouvons pas traiter la réduction du carbone comme une réflexion après coup, elle doit être intégrée dans le tissu de nos pratiques d'innovation, depuis la conception jusqu'à l'exécution. Nous devons l'utiliser comme un levier pour penser différemment afin de trouver l'opportunité de créer des expériences irrésistibles pour nos consommateurs tout en réduisant l'empreinte carbone. »

Science Group Sustainability a publié le Net Zero Playbook décrivant les stratégies testées par les sept participants. Il démontre comment la fonction R&D peut évoquer de nouvelles façons de penser et de travailler qui donnent la priorité à la réduction des émissions de carbone. Il comprend un modèle de maturité détaillant et décrivant les dix principes que les entreprises peuvent adopter lorsqu'elles s'engagent à atteindre des objectifs, les planifient et agissent en conséquence.

Michael Zeitlyn, président des services consultatifs de Science Group Sustainability, affirme que si les spécificités varient selon les entreprises et les secteurs industriels, il existe de nombreux défis communs et beaucoup de choses peuvent être apprises les unes des autres, notamment la nécessité d'un effort conjoint au sein de l'organisation et dans la chaîne d'approvisionnement.

« La réduction des émissions de gaz à effet de serre est complexe et comporte d'immenses défis techniques », a expliqué M. Zeitlyn. « L'innovation a un rôle vital à jouer, mais elle ne peut pas aller assez loin de manière isolée. Nous avons besoin d'un alignement stratégique entre plusieurs fonctions commerciales, de la R&D et de la gestion des produits aux services d'approvisionnement et de conformité. Nous sommes tous engagés dans un voyage vers le net zéro, et cela va être difficile, mais nous pouvons faire plus lorsque nous travaillons ensemble. »

Science Group Sustainability est une entité transversale créée par Science Group plc, la société mère du cabinet de conseil en R&D Sagentia Innovation, de Leatherhead Food Research et du cabinet de conseil en réglementation TSG Consulting. Des experts de différentes parties du Groupe ont animé les discussions du Forum des directeurs de technologie du Science Group Sustainability.

Une version abrégée du Net Zero Playbook est disponible gratuitement pour les entreprises via https://sustainability.sciencegroup.com/net-zero-playbook/ .

À propos de Science Group plc

Science Group plc (AIM: SAG) est une organisation de conseil et de développement de produits dirigée par des scientifiques. Le groupe compte trois divisions :

· Conseil en R&D : fournir des services de conseil, de sciences appliquées et de développement de produits dans tous les secteurs, afin d'aider les clients à obtenir un rendement maximal de leurs investissements en R&D.

· Réglementation et conformité : aider les clients des marchés hautement réglementés à lancer, commercialiser et défendre leurs produits à l'échelle internationale, en naviguant dans des écosystèmes réglementaires souvent complexes et fragmentés.

· Frontier Smart Technologies : conception et fabrication de puces et de modules pour les marchés de la radio DAB/DAB+, avec une part de marché de 80 % (à l'exclusion du marché automobile).

Avec plus de 400 employés dans le monde, principalement des scientifiques et des ingénieurs et parlant collectivement plus de 30 langues, le groupe dispose de centres de R&D à Cambridge et à Epsom et de plus de dix autres bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

