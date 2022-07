L'industrie au service de la science : La Cité des sciences de Guangming attire les talents du monde entier





SHENZHEN , Chine, le 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La 8e convention mondiale des entrepreneurs de Shenzhen et la conférence de la ville scientifique de Guangming ont débuté le 5 juillet et ont rassemblé des scientifiques mondiaux et des entrepreneurs de premier plan dans la ville du sud de la Chine. Ils sont invités à partager leurs points de vue sur la manière dont la Cité des sciences de Guangming s'engage dans un avenir radieux en termes d'écologie de l'innovation, d'économie de la recherche, de sciences de la vie et de la santé, et d'économie numérique.

Fan Jianping, académicien de l'Académie internationale des sciences eurasiennes et directeur de l'Institut des technologies avancées de Shenzhen, qui dépend de l'Académie chinoise des sciences, a déclaré dans un discours liminaire que la ville scientifique de Guangming, soutenue à la fois par le gouvernement et le marché, est en passe de devenir un pôle d'innovation doté d'installations scientifiques à grande échelle, d'instituts de recherche, d'universités et de parcs industriels.

Pour transformer l'exploration scientifique en innovation industrielle, la Guangming Science City a trouvé le moyen d'établir rapidement un lien entre la science et le marché. Elle est en train de devenir une plateforme où la chaîne d'innovation peut être intégrée à la chaîne industrielle. Elle a été la première à proposer un modèle, inédit en Chine, en regroupant l'innovation et les affaires dans un même complexe. Ce modèle permet d'apporter les dernières découvertes des laboratoires de l'étage directement aux startups de l'étage inférieur, où leur faisabilité commerciale et les possibilités de production de masse peuvent être examinées. En outre, les chercheurs peuvent être rapidement informés lorsque quelque chose doit être corrigé, ce qui raccourcit considérablement le cycle de commercialisation et accélère l'économie basée sur la science.

La ville scientifique de Guangming, située dans le nord de Shenzhen, sera construite de manière à pouvoir accueillir un centre scientifique national complet. Il couvre une superficie de 99 kilomètres carrés et accueillera neuf installations scientifiques et technologiques clés, dix instituts de recherche, deux laboratoires clés au niveau provincial et deux universités de recherche. Aujourd'hui, plus de 3 000 chercheurs de haut niveau, issus de plus de 150 équipes d'innovation et de plus de 20 groupes dirigés par des universitaires, travaillent dans la ville.

« Nous allons saisir les opportunités de l'innovation scientifique et technologique », a déclaré Shang Yuanfang, président de Shenzhen Cellbri Bio-Innovation Technology Company. M. Shang a expliqué comment la fabrication intelligente favorise la biologie synthétique. Fondée en février 2020, Cellbri est une entreprise biotechnologique de premier plan en Chine, spécialisée dans la production de dispositifs pour les thérapies cellulaires et géniques.

Cellbri est l'une des nombreuses entreprises qui ont saisi les opportunités offertes par la ville scientifique de Guangming. Lors de la conférence de promotion des investissements de Guangming, qui s'est tenue dans le district de Guangming le 6 juillet, un total de 200 entreprises chinoises ont signé 40 accords d'une valeur de plus de 60 milliards de yuans. Les contrats portent sur la biopharmacie, les nouveaux matériaux, la fabrication intelligente, les nouvelles énergies, la construction d'instituts scientifiques et les services financiers.

Le district de Guangming abrite plus de 78 000 entreprises. Elle voit des pôles industriels compétitifs dans le domaine des écrans vidéo UHD, des nouveaux matériaux et des capteurs intelligents. Parmi ses entreprises vedettes figurent China Star Optoelectronics Technology (CSOT), BTR New Material Group et Sunwoda, un fabricant de batteries. Le district s'apprête à construire un pôle d'innovation original pour développer une économie fondée sur la science et attirer les innovateurs mondiaux. Ces dernières années, les entreprises du district ont connu une croissance annuelle moyenne de 15,7 %, ce qui en fait l'une des zones les plus dynamiques et les plus prometteuses de Shenzhen.

Grâce à l'effet de regroupement industriel, les entreprises en amont de la chaîne industrielle ont été attirées dans le district. La société Hengmei Optoelectronic Corporation (HMO), qui a signé lors de la conférence pour s'installer dans le district, en est un exemple. HMO, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de polariseurs, de films optiques fonctionnels et de films de compensation optique, est l'un des fournisseurs de CSOT. Elle prévoit de s'installer dans le parc industriel de CSOT pour soutenir les panneaux de nouvelle génération de CSOT, selon le directeur commercial de HMO, Tan Zhimin. « Guangming voit maintenant un effet de grappe pour la fabrication d'écrans vidéo UHD. Il offre des politiques industrielles favorables qui peuvent aider les entreprises à réduire leurs coûts. C'est pourquoi nous sommes optimistes quant à la croissance du district. »

Top Precision Engineering (TPE), une autre entreprise signataire, est attirée par l'attrait de Guangming pour les meilleurs talents mondiaux. Le fabricant de pièces de machines basé à Foshan, construit en 2012, envisage de baser son siège de R&D dans le district afin de développer des cobots et des technologies d'interaction homme-machine. Selon Wang Yangxi, directeur général adjoint de la TPE, la ville scientifique de Guangming a l'avantage de promouvoir l'innovation et la R&D, d'attirer les talents, de stimuler la croissance et d'offrir un soutien en matière de politique industrielle. « Guangming bénéficie d'un environnement écologique remarquable, et c'est une plateforme grâce à laquelle notre entreprise peut attirer davantage de talents », a-t-il ajouté.

Guangming va déployer un ensemble de politiques visant à soutenir la croissance de ses principales industries. La priorité sera accordée à l'arrivée d'entreprises exceptionnelles dans la chaîne industrielle, à la commercialisation d'innovations scientifiques clés, à la création de plates-formes professionnelles pour les services publics, à l'incubation de jeunes entreprises innovantes et au renforcement du climat favorable aux industries technologiques. Des services publics de soutien seront également mis en place en conséquence.

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 05:19 et diffusé par :