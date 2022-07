Universal Hydrogen inaugure son centre de conception et siège social européen à Toulouse, en France





Universal Hydrogen Co., la société qui mène la lutte pour la décarbonisation de l'aviation par l'adoption de l'hydrogène comme carburant universel, a annoncé aujourd'hui l'inauguration de son centre de conception technique et siège social européen à Toulouse, en France. Situé dans le hangar historique B16 de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, l'événement a réuni par des leaders de l'industrie et des dignitaires de la région Occitanie. Universal Hydrogen a également lancé son avion d'essai ATR 72 équipé de sa nouvelle livrée, et qui sera utilisé pour le développement du kit de conversion et les expériences de manipulation opérationnelle du module hydrogène.

"Toulouse est le berceau de l'industrie aérospatiale européenne et a été un élément essentiel de notre stratégie en matière d'acquisition de talents et de partenaires," a déclaré Paul Eremenko, cofondateur et PDG d'Universal Hydrogen. "Nous sommes impatients de présenter nos progrès sur la voie de la décarbonisation de l'aviation."

En outre, l'événement d'ouverture a mis en lumière la technologie de capsule d'hydrogène liquide modulaire d'Universal Hydrogen, ainsi que la rénovation par la société du hangar historique B16. Le développement de la capsule d'hydrogène liquide est l'un des principaux domaines d'intérêt de l'équipe de Toulouse et a dépassé les objectifs de performance clés lors des derniers essais de prototypes à grande échelle. Le hangar B16 a été construit dans les années 1940 et a d'abord été utilisé comme hangar civil pour la maintenance des avions avant d'être occupé par Airbus pendant le développement du Guppy et de la Caravelle. Après l'ouverture de l'actuel aéroport de Toulouse-Blagnac en 1953, le hangar a été modifié, surélevé et divisé en deux parties distinctes dans les années 1960. Aujourd'hui, il reste l'un des bâtiments les plus anciens et les plus chargés d'histoire de l'aéroport. Universal Hydrogen honore ce riche héritage en faisant du B16 le creuset d'une nouvelle ère d'aviation sans carbone.

"L'UE a joué un rôle de premier plan dans le développement de l'hydrogène en tant qu'option de décarbonisation à court terme pour les applications de transport, y compris l'aviation", a déclaré Pierre Farjounel, directeur général Europe d'Universal Hydrogen. "C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi d'avoir une empreinte européenne significative pour Universal Hydrogen. Nous sommes désireux de tirer profit du rôle historique de Toulouse en tant que leader de l'innovation dans le secteur aéronautique et positionner la région comme un pôle de premier plan dans le domaine des technologies climatiques."

"La Région Occitanie a toujours été un pionnier de l'aviation et plus que jamais nous souhaitons faire de la région le berceau de l'avion vert", a déclaré la Présidente de la Région Occitanie, Carole Delga. "Nous sommes également résolument engagés dans le développement de la filière hydrogène depuis 2018. C'est donc avec fierté que nous accueillons en Occitanie un acteur clé de la décarbonation de l'aviation tel qu'Universal Hydrogen."

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 04:35 et diffusé par :