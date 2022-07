Amazon Prime Day 2022 : EZVIZ offrira ses meilleures offres sur ses best-sellers de l'année pour les maisons connectées





Les clients pourront s'approvisionner avec les caméras de sécurité populaires et primées d'EZVIZ.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- EZVIZ, un leader mondial de la sécurité des maisons connectées, donne le coup d'envoi de son Prime Day pour les propriétaires qui recherchent des produits de haute qualité pour leur maison connectée. EZVIZ propose des offres spéciales sur une longue liste de caméras de sécurité domestique intérieures et extérieures. Les clients pourront donc trouver des produits adaptés à leurs besoins en réalisant d'importantes économies.

Le Prime Day a lieu les 12 et 13 juillet 2022. Il s'agira du meilleur moment pour obtenir des caméras EZVIZ à des prix avantageux. Pour ceux qui prévoient de voyager pendant les vacances d'été mais qui ont besoin de savoir que leur maison sera en sécurité, EZVIZ propose des solutions simples et riches en fonctionnalités pour les débutants et les amoureux de technologies afin de renforcer la sécurité de leur maison. En plus d'une protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les propriétaires peuvent également voir quand leurs colis sont livrés et rester en contact avec leurs animaux domestiques et leur famille malgré la distance.

La liste ci-dessous présente quelques-unes des meilleures offres. Ces produits et bien d'autres sont également disponibles sur la boutique Amazon d'EZVIZ .

Une caméra extérieure extrêmement simple qui ne nécessite aucun câblage et aucun abonnement. Les utilisateurs n'ont qu'à la recharger tous les 210 jours ou à la connecter au panneau solaire pour la maintenir alimentée. Elle est résistante aux intempéries et prête à être utilisée partout en extérieur. Elle offre un espace de stockage de données gratuit pour sauvegarder en toute sécurité les vidéos déclenchées par les mouvements humains.

Lorsqu'il s'agit de sécurité essentielle et abordable, le C3X est imbattable. La vision de nuit en couleur est désormais une réalité, même en l'absence d'éclairage d'appoint, grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle intégrés. Vous pouvez désormais obtenir des alertes précises lorsque des personnes et des véhicules apparaissent dans les zones que vous avez spécifiées.

La caméra extérieure la plus vendue d'EZVIZ qui simplifie la surveillance extérieure. Avec la détection de personne alimentée par l'IA, la fonction de défense active et la vision nocturne en couleur, la caméra détecte et dissuade efficacement les intrus en temps réel, même la nuit. La caméra assure une protection non-stop soutenue par un boîtier étanche IP67.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851141/EUR_1200x600_02.jpg

