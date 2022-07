Huawei étend son opération de livraison express "Fast Track" pour y inclure les terminaux de réseau optique et les solutions d'interconnexion de data centers





Les promotions Fast Track IP et stockage sont prolongées jusqu'au 30 septembre

DÜSSELDORF, Allemagne, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Huawei aide ses clients dans leur transformation numérique en annonçant l'ajout de nouveaux équipements à son opération Fast Track, une sélection de produits avec livraison accélérée.

Depuis août 2021, le programme IP Fast Track de Huawei a aidé plus de 400 clients et partenaires des secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hôtellerie, de la fabrication et de la vente au détail à accélérer leurs efforts de modernisation des réseaux dans un contexte de demande croissante de réseaux de production numérique.

Fort du succès des autres promotions Fast Track, les clients peuvent désormais recevoir une sélection de routeurs de terminaux de réseaux optiques (ONT) dans les quatre semaines suivant leur commande, jusqu'au 30 septembre. Ces équipements permettent aux utilisateurs d'accéder au très haut débit, contribuant ainsi à une haute performance, à une large couverture des utilisateurs et à des services vocaux, Internet et vidéo HD stables.

Les solutions Data Center Interconnect (DCI) telles que OptiXtrans DC908 bénéficient également désormais d'une livraison en quatre semaines jusqu'au 31 décembre. Elles fournissent l'infrastructure numérique nécessaire pour soutenir la transformation numérique au sein de multiples secteurs, notamment la finance, l'énergie, le gouvernement et les OTT. Elles peuvent être entièrement déployées en seulement huit minutes et se caractérisent par l'ultra haut débit et la haute intégration, ainsi que par une capacité d'exploitation et de maintenance (O&M) intelligente et proactive prête pour l'IA.

Ces deux gammes de produits sont les derniers arrivés de l'opération Fast Track, qui comprend quatre groupes d'équipements distincts. En plus de la promotion IP Fast Track susmentionnée, Huawei s'est également déjà engagé à livrer en deux semaines certains produits de stockage flash et des configurations typiques telles que le Huawei OceanStor Dorado 3000/5000 V6 All-Flash Storage et le Huawei OceanStor 2600 V5 Hybrid Flash Storage. En réponse à la forte demande des clients, la promotion de livraison express en deux semaines est prolongée jusqu'au 30 septembre.

Todd Sun, vice-président de Huawei Enterprise Business Group Western Europe, a commenté : "À une époque où les produits concurrents peuvent prendre jusqu'à neuf mois pour être livrés, notre engagement à livrer certains articles dans un délai de 2 à 4 semaines est d'autant plus impressionnant. Si nos produits sont réputés pour leur valeur et leur qualité générale, l'avantage supplémentaire que nous pouvons offrir sous la forme de délais de livraison courts est un atout majeur pour nos clients."

"Huawei s'engage à collaborer avec ses clients et partenaires de tous les secteurs afin de leur fournir un accès rapide et pratique à des solutions de pointe et leur propose des tarifs avantageux et une livraison accélérée dans le cadre de l'opération Fast Track."

La promotion Fast Track porte sur une sélection de produits IP, stockage et DCI pour les clients en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en République d'Irlande et en Suisse.

La promotion sur les produits ONT, quant à elle, concerne l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la République d'Irlande et la Suisse.

À propos de Huawei

Huawei est une entreprise privée détenue à 100 % par ses employés. Fondée en 1987, elle est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (ICT) et d'appareils intelligents. L'entreprise emploie environ 197 000 personnes, opère dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

La mission de Huawei est de construire un monde intelligent et entièrement connecté en apportant le numérique à chaque individu, foyer et organisation.

