id10 japan ouvre les précommandes pour son service d'abonnement au saké KURA-ONE et sa cannette en aluminium de 180 ml

- Il est possible de commander KURA-ONE dans 100 pays et régions -

TOKYO, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- id10 japan corporation lancera « KURA-ONE », un nouveau service d'abonnement au saké japonais en automne ou hiver 2022, et la société recueille dès à présent les préinscriptions pour ce service, qui peut être commandé depuis 100 pays et régions. Ce service propose un assortiment d'éditions limitées de sakés en cannettes de 180 ml fabriquées dans un matériau recyclable, sélectionnées chaque mois, aux personnes intéressées et désireuses de découvrir le véritable saké et la culture japonaise via un système d'abonnement. Il proposera également des coffrets cadeaux assortis dans lesquels le saké sera accompagné de produits artisanaux japonais et d'autres articles.

KURA-ONE repose sur le concept « histoire et goût ». id10 japan se familiarise avec différents sakés de haute qualité, connaît leurs origines et les raisons de leur choix et raconte leur histoire en les faisant connaître au monde entier. Comme il existe des dizaines de milliers de marques de saké au Japon, il est difficile pour les clients de trouver le saké parfait. KURA-ONE travaille en collaboration avec des brasseries de saké primées au Japon et à l'étranger afin de proposer une variété de sakés et d'expériences de dégustation. Les clients peuvent faire différents essais de dégustation pour trouver le saké qui leur convient le mieux.

Alors que la société étudiait le design final de la canette KURA-ONE, son objectif principal était de réduire le coût pour le consommateur tout en assurant la durabilité et en présentant un design attrayant avec des éléments japonais traditionnels. Le choix final s'est porté sur un matériau en aluminium recyclable, plus léger et moins cher que le verre, et qui ne pèse que 196 g pour 180 ml de saké. Cette cannette bloque les rayons ultraviolets et fluorescents qui nuisent à la qualité du saké. KURA-ONE attache également de l'importance à l'aspect visuel de son design pour attirer et séduire les clients avant même qu'ils ne goûtent le produit.

En inscrivant au dos de la canette des informations visuelles sur chaque saké accompagnées d'un code QR, les clients peuvent découvrir des informations intéressantes et importantes sur le saké, notamment son origine, ainsi que les expériences de dégustation des clients et des fans de la brasserie. Si les testeurs et les clients de KURA-ONE veulent « laisser des commentaires », « en savoir plus sur le produit » ou « acheter un plus grand format », ils peuvent scanner le code QR sur l'étiquette du produit pour accéder à l'application pour smartphone et obtenir toutes les informations nécessaires.

* La société recueille les préinscriptions et propose une remise spéciale de 15 % avant le lancement du service en automne ou hiver 2022.

Pour vous préinscrire, rendez-vous sur : https://join.japanpage.jp

À propos de id10 japan corporation

Fondée en 2008 par Katsunari Sawada dans le cadre du « projet Japanpage », id10 japan corporation concentre ses efforts sur la « livraison » en faisant de son mieux pour distribuer du saké japonais dans le monde entier en petites quantités et communiquer avec des marchés inexploités à l'aide d'applications pour smartphones.

