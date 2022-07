BLUETTI dévoile officiellement son générateur d'énergie solaire EB3A





SHENZHEN, Chine, 10 juillet 2022 /CNW/ - BLUETTI a annoncé le lancement de EB3A , une nouvelle station d'alimentation portative offrant une capacité de recharge ultrarapide, une batterie LiFePO4 plus efficace, un nombre suffisant de ports de sortie et une fonction de gestion intelligente de l'alimentation. Poursuivez votre lecture pour découvrir ce qui distingue la station EB3A.

Ce qui distingue la station d'alimentation 'EB3A

Recharge ultrarapide (30 minutes pour atteindre 80 %)

De 0 à 80 % en seulement 30 minutes (CA+énergie solaire). La capacité de recharge ultrarapide fait en sorte que la station EB3A est toujours prête à être utilisée

Pile LiFePO4 ultra durable de 268 Wh

Offre plus de 2 500 cycles de vie, favorise un rendement amélioré et réduit l'impact environnemental.

Onduleur 600W/1200W (surtension)

Garantit une recharge ultra rapide et offre moins de temps d'arrêt et plus de temps pour faire le travail.

9 ports de sortie

Suffisant pour couvrir les besoins de base.

2 onduleurs AC (600 W au total)

1 ADAPTATEUR D'ALIMENTATION USB-C DE 100 W

2 ADAPTATEURS D'ALIMENTATION USB-A DE 15 W

2 DC5521

1 allume-cigarette 12 V 10 A

1 tapis de recharge sans fil

Puissance solaire de 200 W

Rechargez complètement la station EB3A avec le panneau solaire PV200 en seulement deux heures. Optez pour un mode de vie hors réseau en tout temps sans craindre de manquer d'électricité ou d'engendrer des dépenses trop élevées.

Application intuitive

Permet un accès plus rapide à l'appareil et présente des informations en temps réel sur toutes les mesures essentielles.

Système intelligent de gestion de la batterie

Assure la surveillance de la station EB3A et la protège contre les risques de court-circuit, de surintensité, de surtension, de surcharge ou de surchauffe.

La portabilité au coeur des préoccupations

Ne pesant que 10 lb, la station d'alimentation EB3A est une option intéressante pour le travail autour de la maison ou les excursions en plein air.

Quand utiliser la station EB3A

Pannes de courant

Ne vous inquiétez plus des pannes de courant. La station d'alimentation EB3A est suffisamment puissante pour faire fonctionner vos articles essentiels (téléphone, éclairage et réfrigérateur) jusqu'à ce que le courant revienne.

Loisirs et aventures en plein air

Si vous aimez vraiment pratiquer des activités à l'extérieur, la station EB3A est pour vous. Elle alimente sans problème vos appareils photo, drones, appareils intelligents, ordinateurs portables ou systèmes GPS.

Où se procurer la station d'alimentation et autres renseignements

Prix pour les achats de première heure avec le code : EB3ANEWS

Commence à 309 $ CA (399 $, moins le rabais de 23 %).

Commence à 889 $ CA (998 $, moins le rabais de 11 %)

Commence à 689 $ CA (798 $, moins le rabais de 14 %)

Offre d'une durée limitée : du 10 juillet, à 22 h (HAE) au 31 juillet, à 22 h (HAE)

À propos de BLUETTI

Forte de ses plus de dix ans d'expérience dans le secteur du stockage d'énergie, BLUETTI s'engage à construire les meilleures stations d'alimentation pour les explorateurs ou les personnes vivant dans des campeurs motorisés ou hors réseau.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.bluettipower.ca/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852763/image_5010913_26960894.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1750429/Logo.jpg

SOURCE BLUETTI INC

Communiqué envoyé le 10 juillet 2022 à 22:00 et diffusé par :