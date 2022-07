« Innovation, coopération et gagnant-gagnant », le « Dialogue Jiangsu-Allemagne 2022 » a démarré à Changzhou





CHANGZHOU, Chine, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Allemagne. Le 7 juillet dernier, le « Dialogue Jiangsu-Allemagne 2022 », dont le thème est « Innovation, coopération et gagnant-gagnant », a démarré dans le parc d'innovation sino-allemand (Changzhou). Ce dialogue a lieu principalement à Changzhou, en Chine, et à Francfort, en Allemagne, sous la forme d'un ensemble d'activités en ligne et hors ligne, afin de promouvoir les relations et la coopération entre Changzhou et l'Allemagne dans les domaines de la science et de la technologie, de l'économie et du commerce, et de l'industrie. Au cours de ce dialogue, 10 projets de coopération sino-allemands ont été signés, selon le Bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Changzhou.

Ces dernières années, Changzhou a mené des échanges et une coopération avec l'Allemagne de manière globale, et a réalisé des progrès positifs dans de nombreux domaines. Plusieurs entreprises de haute qualité financées par l'Allemagne, comme Siemens, ThyssenKrupp, Bosch, Volkswagen et Lanxess, continuent d'investir à Changzhou. En décembre 2021, on comptait 234 entreprises à capitaux allemands à Changzhou, et les capitaux étrangers reçus s'élevaient à 110,8 milliards de dollars. La ville a créé le parc d'innovation sino-allemand (Changzhou), la zone de haute technologie de Wujin, la ville de capitaux étrangers de Xuejia et d'autres zones de rassemblement financées par l'Allemagne. L'université de Changzhou et d'autres universités chinoises et allemandes ont uni leurs efforts pour mettre en place des formations de master communes et construire des laboratoires professionnels. Qu'il s'agisse d'échanges urbains, de coopération économique et éducative ou d'innovation scientifique et technologique, la coopération sino-allemande touche de nombreux domaines.

Dans un discours vidéo, Du Chunguo, consul général de Chine à Düsseldorf, a retracé l'histoire du « voyage à double sens » depuis que la province du Jiangsu et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne sont devenues des provinces et des États frères. « Il existe un énorme potentiel de coopération en matière de commerce, d'IA et d'autres domaines. » Michael Jacke, maire de Minden, a déclaré dans un discours vidéo que Changzhou et Minden sont inextricablement liés afin de maintenir un partenariat étroit.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le gouvernement populaire municipal de Changzhou a signé un mémorandum de coopération avec la Chambre de commerce allemande en Chine, le parc d'innovation sino-allemand (Changzhou) et Commerzbank. Des représentants de ThyssenKrupp, SVOLT Energy et Star Charge ont lancé un dialogue thématique sur les « Nouvelles opportunités pour l'innovation et la coopération des entreprises sino-allemandes dans l'ère post-épidémique » et les « Voies et exploration de la coopération manufacturière entre le Jiangsu et l'Allemagne ».

