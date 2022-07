UNIPLAT, par Unify Platform AG, annonce un partenariat stratégique avec l'EUTECH pour favoriser l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU





- UNIPLAT devient l'un des six partenaires stratégiques exclusifs de la SDG Alliance de l'EUTECH -

YOKOHAMA, Japon, 10 juillet 2022 /CNW/ - UNIPLAT, la première (*) plateforme en ligne au monde pour les chercheurs et les entrepreneurs qui présentent leurs projets de recherche axés sur les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, a annoncé officiellement le 7 juillet un partenariat stratégique avec l'European Technology Chamber (EUTECH), une ONG enregistrée qui relie les technologies, les gens, les économies, les sociétés, les pays et la classe politique pour favoriser la prospérité de l'humanité. (*) Selon les résultats de recherche de Google.

Image: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI3fl_4ugteuB9.jpg

Les deux organisations partagent la même mission, qui consiste à travailler à la réalisation des objectifs de développement durable. Par conséquent, le partenariat et la coopération mettent l'accent, sans s'y limiter, sur les programmes, les projets, les échanges universitaires et les événements entourant la SDG Alliance.

La SDG Alliance est l'une des alliances d'EUTECH qui permettent aux entreprises européennes et internationales de devenir plus compétitives en leur donnant accès à du financement et à des ressources qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs de croissance. En devenant l'un des six partenaires stratégiques exclusifs de la SDG Alliance, UNIPLAT bénéficiera d'un accès exclusif aux activités, aux publicités dans les médias et aux événements organisés par la SDG Alliance, ce qui augmentera sa visibilité et offrira un plus grand nombre d'occasions à tous ses membres.

« C'est un honneur d'assister à la naissance d'un partenariat stratégique entre UNIPLAT et la SDG Alliance de l'EUTECH. Nous restons convaincus que la collaboration est la clé pour répondre aux défis les plus pressants et créer de nouvelles possibilités. Je suis fermement convaincu que nos efforts communs nous permettront de réaliser des progrès importants dans l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU. Je me réjouis à l'idée de cette collaboration », a déclaré Florian von Tucher, président d'EUTECH.

« UNIPLAT est honorée de devenir un partenaire stratégique de l'EUTECH, la principale plateforme technologique et de recherche de l'UE financée conjointement par l'UE. Pour les membres d'UNIPLAT dans le monde entier, l'EUTECH est la pierre angulaire de l'établissement d'un réseau commercial solide en Europe. De surcroît, nous espérons qu'UNIPLAT sera utilisée comme plateforme pour des présentations sur l'expansion mondiale de nombreuses entreprises et institutions soutenues par l'EUTECH. Nous sommes convaincus que ce partenariat d'envergure internationale contribuera activement à l'atteinte des objectifs de développement durable véhiculés par les Nations Unies », a déclaré Takahisa Karita, cofondateur, directeur financier et chef d'exploitation d'Unify Platform AG, la société de gestion d'UNIPLAT.

À propos d'UNIPLAT

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI2fl_0bd6j091.jpg

UNIPLAT est la première plateforme en ligne au monde (*) dont l'objectif est de permettre aux chercheurs et aux entrepreneurs du monde entier de communiquer leurs idées et leurs projets de recherche afin d'obtenir l'appui de particuliers ou d'institutions. La mission d'UNIPLAT, une plateforme conçue et gérée par Unify Platform AG ( https://unify21.com/ ), dont le siège social est situé en Suisse, consiste à accélérer l'atteinte des ODD. (*) Selon les résultats de recherche de Google.

Page d'accueil d'UNIPLAT : https://www.uniplat.social/

À propos de l'EUTECH

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI1fl_LJi0rR7I.jpg

L'EUTECH a été fondée en tant qu'ONG et organisme sans but lucratif pour servir de pont entre les technologies, les gens, les économies, les sociétés, les pays et la classe politique. L'EUTECH croit fermement que les défis de notre époque ne peuvent être maîtrisés qu'avec l'aide de la technologie. La collaboration mondiale est le seul instrument qui peut aider à résoudre les problèmes internationaux à tous les niveaux, que ce soit sur le plan économique, social, culturel ou humanitaire. Il faut améliorer et renforcer le respect des droits de la personne et la liberté fondamentale, sans distinction fondée sur la race, le sexe ou la religion. Site Web officiel de l'EUTECH : https://www.eutech.org/

