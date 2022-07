Xinhua Silk Road : Le parc du site de Laohuling, dans l'est de la Chine, ouvert au public, dévoile au monde un ancien système hydrologique





BEIJING, 10 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le parc du site de Laohuling, situé à Hangzhou, dans le Zhejiang, une province de l'est de la Chine, a ouvert ses portes mercredi, dévoilant au monde un ancien système hydrologique.

L'ancien barrage mesure 140 mètres de long sur 100 mètres de large. Il représente une partie importante du système périphérique de conservation de l'eau des ruines archéologiques de la ville de Liangzhu (vieille d'environ 3 300-2 300 av. J.-C.), qui a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 6 juillet 2019.

Le parc du site de Laohuling est le seul site de Liangzhu à présenter la structure stratigraphique du système de conservation de l'eau. Pour la protection et l'exposition, un abri en forme de goutte d'eau a été construit au-dessus du barrage.

Ce réseau, composé de 11 barrages de premier stade, dont le haut barrage à l'embouchure de la vallée et le bas barrage dans la plaine, est le premier système de conservation de l'eau à grande échelle découvert à ce jour en Chine, et le premier projet hydrologique de contrôle des inondations découvert à ce jour dans le monde.

L'ensemble du système de conservation de l'eau reflète les niveaux scientifiques de la gestion des ressources en eau en ce qui concerne la taille, la conception et les techniques de construction exceptionnelles à cette époque. Elle révèle également le lien entre la gestion des ressources en eau, la civilisation urbaine et les premiers états, et représente la contribution remarquable à l'origine de la civilisation chinoise.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/328939.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1855702/Laohuling_Site_Park.mp4

