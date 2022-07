Mine Raglan dépose une nouvelle offre au syndicat des Métallos





LAVAL, QC, le 10 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Mine Raglan, une compagnie Glencore, annonce avoir déposé une nouvelle offre au syndicat des Métallos, section locale 9449, dans le cadre du renouvèlement de leur entente collective. Le dépôt de cette offre fait suite à la décision du syndicat de rompre les discussions et de quitter la table de négociation le 7 juillet dernier.

L'offre déposée aujourd'hui amende l'offre globale présentée au syndicat le 5 mai 2022. Cette offre compétitive est bénéfique pour tous et permet aux employés de Mine Raglan d'obtenir les meilleures conditions de travail de l'industrie.

« Depuis le début des négociations et malgré le déclenchement de la grève, Mine Raglan a toujours fait preuve de bonne foi et d'ouverture », déclare Pierre Barrette, vice-président de Mine Raglan. « Nous avons choisi de poursuivre dans cette voie malgré la récente décision du syndicat de quitter la table. »

« Nous n'avons manifestement pas réussi à trouver un terrain d'entente avec les représentants syndicaux, mais nous espérons sincèrement que cette offre puisse mettre fin au conflit de travail le plus rapidement possible », ajoute Pierre Barrette.

Une grève aux conséquences socioéconomiques importantes

Les employés de Mine Raglan affiliés à la section locale 9449 du syndicat des Métallos sont en grève depuis le 27 mai dernier.

Cette grève entraine des conséquences économiques importantes pour les communautés du Nunavik et de l'Abitibi-Témiscamingue. Les activités de l'entreprise génèrent des retombées économiques de 627 millions $ dans ces deux régions en moyenne chaque année. Mine Raglan est aussi le plus grand employeur du Nunavik.

En vertu de l'Entente Raglan, l'entreprise s'est engagée à favoriser l'emploi de travailleurs issus des communautés du Nunavik, et à veiller à ce que les Inuit profitent directement des retombées économiques découlant des opérations minières. Puisque la grève ralentit significativement les activités de l'entreprise, elle met en péril les entreprises locales et le partage des profits que prévoit l'Entente Raglan.

Pour de plus amples informations :

www.glencore.ca/raglan

www.glencore.com

À propos de Mine Raglan

Mine Raglan fait partie du groupe Glencore, l'une des plus grandes entreprises mondiales diversifiées dans les ressources naturelles. Ses activités se déroulent à la limite du nord du Québec. Sa propriété s'étend sur près de 70 kilomètres, d'est en ouest, et se compose d'une série de gisements à forte teneur principalement en nickel et en cuivre.

Grâce à l'établissement de l'Entente Raglan en 1995, une d'une entente historique avec les communautés inuites du Nunavik, Mine Raglan est un pionnier dans l'industrie. Mine Raglan emploie plus de 1200 personnes, dont 20% d'entre elles provenant des communautés inuites locales. De plus, Mine Raglan participe activement à l'économie du Nunavik et du Québec et contribue pour 690 M$ au PIB québécois, dont 147 M$ chez ses fournisseurs. Ce sont en moyenne plus de 2 700 emplois au total qui sont soutenus annuellement. Se retrouvant loin de toute ville, son réseau de fournisseurs s'étend aux quatre coins du Québec avec 70 % de ses fournisseurs en biens et services situés dans la province.

Mine Raglan aspire à être une entreprise modèle de l'industrie minière par son souci de favoriser le développement de ses ressources humaines, de faire preuve d'équité à l'égard de sa main-d'oeuvre multiculturelle et d'agir avec respect à l'endroit des communautés et de l'environnement. Mine Raglan se porte garant d'un milieu de travail sécuritaire, productif, sain et stable pour les années à venir.

À propos de Glencore

Glencore est l'une des plus grandes entreprises mondiales diversifiées dans les ressources naturelles, qui produit et commercialise plus de 60 produits de base d'origine responsable, qui font progresser la vie quotidienne. Les activités de Glencore regroupent environ 150 installations dans les secteurs miniers, métallurgiques, pétroliers et agricoles.

Avec une forte présence dans plus de 35 pays dans les régions établies et émergentes pour les ressources naturelles, les activités industrielles de Glencore sont soutenues par son réseau global de plus de 30 bureaux de commercialisation.

Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, tels que ceux des secteurs de l'automobile, de l'acier, de la production d'électricité, du pétrole et de la transformation alimentaire. Nous fournissons également des services diversifiés comme ceux de financement et de logistique aux producteurs et aux consommateurs. Glencore emploie environ 145 000 personnes, incluant les entrepreneurs.

Glencore est fier d'être membre de Voluntary Principles on Security and Human Rights et International Council on Mining and Metals, en plus de participer activement à Extractive Industries Transparency Initiative. Notre ambition est d'être une entreprise à zéro émission totale nette d'ici 2050.

www.facebook.com/raglanmine

www.facebook.com/Glencore

www.instagram.com/glencoreplc

www.linkedin.com/company/8518

www.twitter.com/glencore

www.youtube.com/glencorevideos

Énoncés prospectifs

Les entreprises dans lesquelles Glencore plc a des participations directes ou indirectes sont des entités juridiques distinctes de la société. Dans le présent document, « Glencore », « groupe Glencore » et « groupe » sont employés uniquement par commodité pour désigner Glencore plc et ses filiales en général. Ces expressions collectives ne sont employées que pour faciliter la lecture et ne supposent aucunement d'autres rapports entre les entreprises. De même, les mots « nous », « notre » et « nos » sont utilisés pour désigner collectivement les membres du groupe ou leurs employés. Ces expressions sont aussi employées là où il n'y a pas d'intérêt particulier à nommer explicitement une ou des entreprises précises.

SOURCE MINE RAGLAN, une compagnie GLENCORE

Communiqué envoyé le 10 juillet 2022 à 12:30 et diffusé par :