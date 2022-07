LIBERTY réalise un investissement historique dans la transformation GREENSTEEL d'Ostrava





LIBERTY Ostrava signe un contrat avec Danieli pour deux fours à arc électrique hybrides

Les nouveaux fours permettront de réduire les émissions de LIBERTY Ostrava de plus de 80 % d'ici 2027

LIBERTY va investir 8,6 milliards de CZK (350 millions d'euros) à Ostrava, ce qui représente le plus gros investissement dans l'aciérie depuis plusieurs années

Signature d'un partenariat en matière d'énergie renouvelable avec ?EZ ESCO et lancement de la Fondation GFG en République tchèque

PRAGUE, 10 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Lors d'un événement spécial qui s'est tenu aujourd'hui à l'aciérie d'Ostrava, LIBERTY a signé un contrat avec Danieli, l'un des principaux constructeurs mondiaux d'usines et de machines, pour la livraison de deux fours à arc électriques hybrides de pointe qui seront au coeur du plan de transformation GREENSTEEL d'Ostrava. L'investissement de 8,6 milliards de CZK (350 millions d'euros), qui sera le plus important réalisé dans l'aciérie depuis plusieurs années, représente une avancée considérable dans le projet de LIBERTY Ostrava d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 (CN30).

Les nouveaux fours, les premiers de ce type en Europe, auront une capacité combinée de 3,5 millions de tonnes par an (mtpa) et permettront de réduire les émissions globales de CO 2 de l'aciérie d'Ostrava de plus de 80 % d'ici 2027. Les deux fours de 200 tonnes utilisent la technologie innovante brevetée d'électronique de puissance Danieli QONE pour contrôler le courant et la tension de l'arc afin d'assurer de manière plus efficace et plus stable l'alimentation électrique des fours. Ainsi, les fours pourront être plus flexibles en ce qui concerne le mélange de charges, allant de grandes quantités de métal chaud et de minerai de fer préréduit (DRI/HBI) jusqu'à 100 % de ferraille dans la deuxième phase du projet. De cette façon, l'usine réduira sa dépendance au charbon et au minerai de fer importés et offrira une plus grande souplesse de production. Les nouveaux fours devraient être opérationnels en 2025 et pourront fondre 100 % de ferraille en 2027, après l'installation prévue d'une ligne électrique de 400 kV dans l'aciérie d'Ostrava.

LIBERTY a également lancé un appel d'offres pour des fours à arc électrique hybrides similaires pour l'usine soeur d'Ostrava, LIBERTY Galati, en Roumanie, qui se transforme également avec les technologies GREENSTEEL. Le groupe vise une capacité GREENSTEEL de 10 millions de tonnes en Europe au cours des cinq prochaines années.

Lors de la même cérémonie, LIBERTY Ostrava a signé une déclaration de coopération avec ?EZ ESCO, qui fait partie du groupe ?EZ, l'une des plus grandes entreprises d'énergie d'Europe. Ce partenariat permettra d'identifier et de développer les technologies d'énergie renouvelable et d'hydrogène nécessaires à la transformation GREENSTEEL d'Ostrava. Le groupe a également annoncé le lancement de la Fondation GFG en République tchèque, une organisation caritative fondée par Sanjeev et Nicola Gupta visant à inspirer, encourager et aider les générations futures à se lancer dans les métiers de l'industrie.

Sanjeev Gupta, président exécutif du groupe LIBERTY Steel, a déclaré : « Le contrat que nous avons signé aujourd'hui constitue un tournant historique pour l'aciérie d'Ostrava et une avancée considérable dans la réalisation de nos projets GREENSTEEL et de neutralité carbone, ici à Ostrava et dans toute l'Europe. Il s'agit du plus gros investissement réalisé à Ostrava ces dernières années et du début d'une transformation majeure dans toute l'Europe, où nous abandonnons les anciennes méthodes de production polluantes au profit des dernières technologies de production à faibles émissions de carbone. Cette démarche nous permettra non seulement de devenir un producteur plus propre et plus durable, mais aussi un acteur plus réactif et plus dynamique sur le marché. Ces investissements témoignent de notre engagement à long terme envers les employés d'Ostrava, la communauté locale et les générations futures qui viendront travailler dans ce qui sera une aciérie moderne et respectueuse de l'environnement. Je tiens à remercier l'équipe de LIBERTY Ostrava pour tout le travail qu'elle a fourni dans la mise en place de cet énorme investissement. »

Giacomo Mareschi Danieli, directeur général de Danieli, a déclaré : « Danieli est ravie d'avoir été choisie par LIBERTY Ostrava comme fournisseur de technologie pour ce projet ambitieux qui marque un tournant dans l'histoire de la sidérurgie européenne, puisqu'il s'agit du premier grand projet en Europe qui remplacera la technologie des hauts fourneaux au carbone par la toute dernière technologie d'acier vert des fours à arc électrique. Les deux nouveaux fours à arc électrique hybrides de 200 tonnes, connus sous le nom de Danieli Digi Melter (DDM), intégreront les derniers ensembles de conception et de technologie dans le domaine de la fusion par four à arc électrique afin de garantir les plus faibles émissions de CO 2 et de NOx, tout en apportant une amélioration significative des coûts de conversion de l'acier liquide, améliorant ainsi la compétitivité de l'usine LIBERTY Ostrava. Des améliorations en matière de sécurité seront également obtenues grâce à une série de blocs technologiques qui automatisent les tâches traditionnellement effectuées manuellement, éloignant ainsi les opérateurs de l'exposition dangereuse à l'acier liquide. Ce contrat est un excellent exemple qui montre que la décarbonisation n'est pas une menace, mais plutôt une opportunité d'amélioration. Les nouveaux fours hybrides seront plus efficaces, produiront un acier de qualité supérieure à un coût moindre, avec des émissions nettement plus faibles. Il s'agit d'un investissement pour l'avenir de LIBERTY Steel et de la planète. »

Kamil ?ermák, le président du conseil d'administration et PDG de ?EZ ESCO, a affirmé : « L'industrie sidérurgique en Europe se trouve à un carrefour important. Nous apprécions la décision de LIBERTY Ostrava de passer à une technologie de production d'acier à faibles émissions utilisant des fours à arc électrique. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de LIBERTY Ostrava, avec laquelle nous rechercherons et développerons des technologies à faible et sans émissions de carbone, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène. Ensemble, nous voulons assurer l'avenir des aciéries et contribuer à une amélioration substantielle de l'environnement de la région d'Ostrava. »

Remarques :

Alors que les appels d'offres pour les fours sont en cours, l'équipe de LIBERTY Ostrava a également franchi d'autres étapes importantes dans la démarche de l'entreprise vers la neutralité carbone :

Elle a investi 88 millions de CZK, dont 28 millions de CZK provenant du programme opérationnel pour l'environnement du gouvernement tchèque, dans l'installation d'un nouveau tuyau d'échappement dans son atelier d'agglomération nord, dans le but de réduire les émissions fugaces d'environ 46 %.

Nous avons reçu l'approbation d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) modifiée pour intégrer les nouveaux fours et avons soumis de nombreuses demandes pour les permis de zonage, de démolition et de construction nécessaires.

Nous avons lancé un appel d'offres pour le déplacement des canalisations et des ponts, des égouts, des câbles et des voies ferrées nécessaire avant de pouvoir commencer les travaux de construction des fours.

Nous avons finalisé l'appel d'offres pour un concepteur général qui sera responsable de l'intégration des nombreux projets de transformation différents, autres que celui de l'installation des fours.

Outre la modernisation de l'aciérie, la transformation de LIBERTY Ostrava comprendra également une vaste modernisation des laminoirs à acier, ce qui améliorera la qualité de l'acier et élargira le portefeuille avec des produits à haute valeur ajoutée. LIBERTY Ostrava a déjà annoncé d'importantes modifications d'une valeur de près d'un milliard de couronnes tchèques de son laminoir à bandes à chaud (Steckel), le seul producteur de bandes d'acier laminées à chaud en République tchèque. Le programme d'investissement prévoit également la création d'une centrale d'énergie renouvelable pour la production d'électricité ainsi que le développement de l'Académie GREENSTEEL, qui vise à améliorer les compétences de la main-d'oeuvre actuelle de l'usine et à inciter de nouvelles personnes à entrer dans le secteur.

LIBERTY Ostrava a lancé l'appel d'offres en novembre 2020 et a examiné les offres d'un certain nombre de fournisseurs de technologie mondiaux.

Notes à l'intention des rédacteurs :

LIBERTY Ostrava

LIBERTY Ostrava est une entreprise sidérurgique intégrée dont la capacité de production annuelle est d'environ 3,6 millions de tonnes par an et qui dessert les industries de la construction, des machines et du pétrole et du gaz. L'entreprise est un leader national dans la fabrication de barrières routières et de tuyaux. En plus d'opérer sur le marché tchèque, elle distribue ses produits dans plus de 40 pays dans le monde. Avec ses filiales à Ostrava, l'entreprise emploie 6 000 personnes. L'entreprise fabrique ses produits avec un impact environnemental aussi faible que possible. www.LIBERTYostrava.cz

Danieli

Danieli est l'un des principaux constructeurs d'usines et son portefeuille comprend des processus de production allant de la réduction du minerai de fer aux lignes de finition de produits longs et plats. Danieli développe et améliore les processus technologiques pour réduire les gaz à effet de serre, accroître l'efficacité énergétique et favoriser la protection de l'environnement.

?EZ ESCO

?EZ ESCO (Energy Service Company), qui fait partie du groupe ?EZ, se concentre sur les solutions énergétiques modernes liées à l'efficacité énergétique, à la décarbonisation et à la lutte contre le changement climatique pour les clients industriels, les municipalités et les institutions. Ses activités incluent des audits énergétiques et des produits d'efficacité énergétique, la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques et d'unités de cogénération, la mise en place de systèmes de mesure, le CVC et la rénovation des systèmes de chauffage. ?EZ ESCO est également un fournisseur de services dans le domaine de l'électromobilité publique et d'entreprise. Elle assure également la fourniture d'électricité, de gaz et de chauffage à ses clients. Elle emploie environ 2 000 personnes. Les filiales de ?EZ ESCO comprennent AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ESCO Distribution Systems, ?EZ Energetické slu?by, ?EZ ENERGO, ?EZ LDS, Domat Control System, E-Dome, EP Ro?nov, ENESA, HORMEN et KART. Plus d'informations sur www.cezesco.cz

Communiqué envoyé le 10 juillet 2022 à 10:47 et diffusé par :