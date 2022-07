La crème du sport se réunit sous les étoiles pour la grande finale du XXVIe prix international Fair Play Menarini





FLORENCE, Italie, le 10 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Des émotions intenses et une immense satisfaction étaient dans l'air lors de l'événement final du XXVIe Prix international Fair Play Menarini. Hier soir, la cérémonie de remise des prix aux gagnants de l'édition 2022 à Castiglion Fiorentino (Arezzo) a mis un terme agréable à cette célébration des valeurs de l'esprit sportif, organisée par la Fondation Fair Play Menarini.

L'éthique, la loyauté et le respect ont une fois de plus occupé le devant de la scène pour être célébrés par les personnalités sportives qui, à partir d'aujourd'hui, sont officiellement devenues des ambassadeurs du message du prix. Cette prestigieuse distinction a été une fois de plus une occasion extraordinaire de reconnaître et de partager le meilleur de la culture sportive, tout en portant le drapeau des idéaux universels, des réussites, de l'altruisme et de l'espoir, de la lutte contre les discriminations et de l'amitié malgré les différences.

« Nous sommes heureux d'avoir récompensé des champions qui, au cours de leur carrière, ont été les porte-drapeaux de principes très importants, tels que l'éthique, la loyauté et le respect" »- ont déclaré Lucia et Alberto Giovanni Aleotti, actionnaires et membres du conseil d'administration de Menarini - « Inspirés par ces derniers jours, nous nous réjouissons de vous retrouver lors de la prochaine édition afin de continuer à élever toujours plus haut les valeurs du fair-play. »

La merveilleuse soirée finale de cette célébration du fair-play, animée par Lorenzo Dallari et achele Sangiuliano et retransmise en direct sur Sportitalia, a été rendue encore plus brillante par la lumière éblouissante de « la Divina » Federica Pellegrini, vainqueur de la première médaille d'or olympique de l'histoire de la natation italienne et éternelle fierté de la scène sportive nationale. Un trio de géants du football est monté sur scène à Castiglion Fiorentino, dont les anciens héros du terrain Roberto Donadoni et Massimo Ambrosini.

Les personnes présentes sur la place ont réservé un accueil inoubliable aux Australiens Casey Stoner et Ian Thorpe, champions de la piste et de la piscine, ainsi qu'à l'ex-footballeur Fabrizio Ravanelli, lauréat du prix spécial Paolo Rossi dans la catégorie « Modèle pour les jeunes », remis par l'épouse de « Pablito » lui-même, Federica Cappelletti. La plongeuse et championne des eaux Tania Cagnotto, la star du volley-ball Marco Bracci et la championne olympique de tir sur cible de Saint-Marin Alessandra Perilli ont également pris part à l'événement Fair Play, de même que les jeunes étoiles montantes de cette édition : le champion de taekwondo Vito Dell'Aquila et Stefania Constantini, première médaille olympique italienne de curling en double mixte. Deux plaques ont été décernées dans la catégorie « Le sport au-delà du sport », au super-duo du ski alpin paralympique : Giacomo Bertagnolli et Andrea Ravelli. Pour compléter la liste des nouveaux ambassadeurs Fair Play Menarini, le journaliste Giorgio Porrà s'est vu décerner le prix spécial Franco Lauro « Narrating Emotions (conter les émotions) ».

« Avec la conclusion de cette nouvelle édition, entièrement gérée par notre Fondation, nous poursuivons une mission qui nous semble cruciale : utiliser le monde du sport pour diffuser des idéaux qui, nous l'espérons, gagneront de plus en plus de terrain dans notre vie quotidienne », ont déclaré Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi et Ennio Troiano, membres du conseil d'administration de la Fondation Fair Play Menarini. « Aujourd'hui, alors que nous nous tournons déjà vers la prochaine édition, nous voulons remercier les champions primés et tous ceux qui ont contribué au succès du XXVIe prix international Fair Play Menarini. »

Les catégories et les lauréats du XXVIe Prix international Fair Play Menarini sont les suivants :

· Catégorie : Carriera Fair Play (Carrière dans le fair-play) - ROBERTO DONADONI

· Catégorie : Fair Play - MASSIMO AMBROSINI

· Catégorie : Lo sport oltre lo sport (Le sport au-delà du sport) - GIACOMO BERTAGNOLLI et ANDREA RAVELLI

· Catégorie : Il Gesto (Le Geste) - MARCELO BIELSA

· Catégorie : Sport e vita (Sport et vie) ? CASEY STONER

· Catégorie : Una vita per lo sport (Une vie dédiée au sport) ? MARCO BRACCI

· Catégorie : Personaggio mito (Figures légendaires) ? IAN THORPE

· Catégorie : SUSTENIUM Energia e Cuore - Personaggio mito (Energy and Heart SUSTENIUM - Figures légendaires) - FEDERICA PELLEGRINI

· Catégorie : Prix spécial Paolo Rossi Modello per i giovani (Modèle pour les jeunes) - FABRIZIO RAVANELLI

· Catégorie : I valori sociali dello sport (Valeurs sociales dans le sport) ? VITO DELL'AQUILA

· Catégorie : Promozione dello sport (Promotion du sport) ? ALESSANDRA PERILLI

· Catégorie : Un sorriso per la vita (Un sourire pour la vie) - TANIA CAGNOTTO

· Catégorie : I valori educativi dello sport (Valeurs sociales dans le sport) ? STEFANIA CONSTANTINI

· Catégorie : Prix spécial Franco Lauro « Narrare le emozioni » (Parler des émotions) ? GIORGIO PORRÀ

· Catégorie : Prix spécial Fiamme Gialle Studio e Sport (Étude et sport) - BEATRICE CORADESCHI

