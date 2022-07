Le Canada et les nations des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw inaugurent le projet de Gukwdzi (grande maison) historique





RÉSERVE DE TSULQUATE, PORT HARDY, BC, le 9 juill. 2022 /CNW/ - Les investissements dans les espaces culturels sont essentiels pour ce qui est de s'attaquer aux causes profondes de la violence exercée à l'endroit des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Les groupes autochtones ont également souligné que les espaces axés sur la culture sont essentiels à l'autodétermination.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et les dirigeants des nations des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw ont inauguré le site du projet de Gukwdzi (grande maison) des nations des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw. Le gouvernement du Canada octroie 8,93 M$ dans le cadre du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones pour le projet, qui offrira un espace sûr où les hommes, les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ gwa'sala et 'nakwaxda'xw pourront mettre en pratique et partager leur culture, leurs traditions et leurs langues.

Historiquement, la Gukwdzi était pour les nations le siège du gouvernement et le centre pour les cérémonies et les rassemblements communautaires, mais les nations des Gwa'sala 'Nakwaxda'xw sont sans grande maison depuis qu'elles ont été déplacées de force sur la réserve de Tsulquate, il y a plus de 50 ans. Cet espace est essentiel à l'identité des nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw et à leurs efforts continus pour offrir aux générations futures une voie à suivre qui est régie par des façons traditionnelles de savoir. Celles-ci distinguent les nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw dans leur relation unique de gardiens de la terre et gardiens de leur savoir. La nouvelle construction représente le point culminant de nombreuses années de travail par la société de la grande maison, les dirigeants, les Aînés et les membres de la communauté.

Dans le Budget de 2021, on prévoyait 108,8 millions de dollars sur deux ans pour le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'initiative Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Cette initiative est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et répond à l'appel à la justice 2.3. Il s'agit d'un programme de transformation qui aide les peuples autochtones à se réapproprier leur identité dans le cadre de leur parcours vers l'autodétermination.

Citations

« Les nations des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw attendent depuis deux générations de se rassembler dans une Gukwdzi, une institution centrale de gouvernance fondée sur les valeurs et les pratiques traditionnelles pour leurs communautés. La Gukwdzi fournira un nouvel espace sécuritaire où les gens pourront célébrer, se recueillir, discuter et prendre des décisions importantes ensemble. Cette inovation s'imposait depuis longtemps, et j'aimerais féliciter la Bighouse Society, les dirigeants, les aînés et les membres de la communauté qui ont rendu cela possible; c'est votre réalisation. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Chaque nation a un espace sûr où tenir des cérémonies, où l'on marque les événements importants de la vie comme l'arrivée d'un enfant, le passage à l'âge adulte, un mariage ou des funérailles. Sinon, une nation a un bâtiment spécial où les dirigeants se rassemblent pour faire des plans et prendre des décisions pour leur communauté, leurs ressources et leurs terres. Nous, les Gwa'sala et 'Nakwaxda'xw, n'y avons pas eu droit depuis près d'un demi-siècle, depuis que nous avons été relocalisés hors de notre propre territoire.

La grande maison servira à cet effet : un espace sûr où nous pourrons mener nos opérations. Elle nous servira d'endroit où célébrer et exprimer qui nous sommes, à quelles familles nous sommes liées et nos liens avec la terre par l'entremise de nos cérémonies.

À titre de chef des nations des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, je tiens à souligner le soutien de toux ceux qui nous ont aidés à arriver jusqu'ici. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a contribué aux dessins, aux gravures et à la préparation de la terre. Le gouvernement du Canada a quant à lui fourni des fonds pour la construction et la mise au point de la Gukwdzi dans les prochains mois. Aussi, je tiens à remercier du fond du coeur notre communauté qui continue à travailler avec nos partenaires de financement pour faire du rêve de la Gukwdzi une réalité. »

Chef Terry Walkus

Nations des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw

« Ce projet nous donnera un endroit bien à nous, un endroit précisément conçu, créé et construit pour nous. Nous sommes fiers de notre culture, de nos histoires, de notre langue et de notre peuple. Cette maison nous donnera l'occasion d'enseigner. Nous aurons un endroit où faire notre travail et gouverner, et pour montrer au monde, à notre façon, qui nous sommes réellement à titre de 'Nakwaxda'xw et Gwa'sala. »

Joye Walkus - coordinatrice du projet de Gukwdzi

Nations des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw

Faits en bref - Voie fédérale

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones, les familles, les survivants et les communautés de tout le pays pour faire progresser le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

La Voie fédérale est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national et décrit les efforts du gouvernement du Canada, aujourd'hui et à l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique en cause dans la disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Le Plan d'action national a été élaboré conjointement par :

d'action national a été élaboré conjointement par : le Cercle national des familles et des survivants;



des représentants des organisations communautaires autochtones des Premières Nations, des Inuit et des Métis;



des gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux;



des dirigeants représentant les Autochtones en milieu urbain et les personnes 2ELGBTQQIA+.

Liens connexes

