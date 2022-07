Entente de principe chez Colabor





MONTRÉAL, le 9 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Colabor-CSN de Boucherville devront se prononcer demain sur une entente de principe obtenue à l'arraché aujourd'hui. Un blitz de négo qui s'était amorcé jeudi en soirée pour se terminer ce samedi.

Rappelons que le 29 juin dernier, les membres du syndicat avaient déclenché une grève de cinq jours, le 28 mai, qui s'est ensuite transformée en grève générale illimitée, le 5 juillet. Il y aura eu une semaine de grève en tout et pour tout.

Le rejet des précédentes offres de l'employeur à 84 % a ouvert la porte à quelques gains supplémentaires. Le comité de négociation va donc recommander l'acceptation de cette entente.

Colabor est un important grossiste et un distributeur alimentaire qui compte plus de 15?000 clients et qui offre plus de 35?000 produits.

«?Je félicite tous les membres d'avoir été solidaires jusqu'à la fin, y compris avec ce vote unanime pour la grève. C'est maintenant à eux d'évaluer la valeur de l'entente et d'en adopter le contenu?», commente Francis Caron, président du syndicat.

Aucun autre commentaire ne sera fait sur l'entente avant l'assemblée des membres demain.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Colabor-CSN de Boucherville est affilié à la Fédération du commerce (FC-CSN). La FC-CSN regroupe près de 30?000 membres dans les secteurs du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme.

