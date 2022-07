/R E P R I S E - AVIS AUX MÉDIAS - Inauguration de La Piscinette : une nouvelle oasis urbaine au coeur de Montréal/





MONTRÉAL, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Montréal compte maintenant sa première piscine-conteneur extérieure qui sera inaugurée lors d'un après-midi festif ce samedi 9 juillet, dès 13 h au parc Jos-Montferrand de l'arrondissement de Ville-Marie, un important îlot de chaleur. Pour l'occasion, Madame Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville du district de Sainte-Marie, invite les représentants des médias à venir découvrir cette installation située à l'angle des rues du Havre et Sainte-Catherine Est.

Quoi : Opportunité photo et vidéo : découverte de La Piscinette, première piscine

extérieure d'eau salée créée à même un conteneur, lors d'une fête de quartier



Qui : Inauguration en présence de Madame Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville

du district de Sainte-Marie. Mme Mauzerolle sera disponible pour répondre

aux questions des journalistes.



Quand : Samedi 9 juillet, à 13 h



Où : Parc Jos-Montferrand (à l'angle des rues du Havre et Sainte-Catherine Est) 2560, boulevard De Maisonneuve Est Montréal (Québec)

La Piscinette est un projet pilote pensé par les équipes de l'arrondissement de Ville-Marie afin d'offrir un espace de détente et de rafraîchissement dans un secteur reconnu pour être un îlot de chaleur important. Les citoyens et citoyennes de Ville-Marie pourront profiter de cette piscine éphémère tout au long de l'été 2022, où un espace de détente et de divertissement ainsi qu'une programmation variée seront offerts à la population

