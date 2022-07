L'AHF avertit l'OMS que la variole du singe est une pandémie





Avec plus de 7 600 cas dans 58 pays, l'AIDS Healthcare Foundation (AHF) exhorte l'Organisation mondiale de la santé à ne pas répéter les erreurs du passé en retardant les annonces liées au COVID-19 et à déclarer immédiatement l'épidémie de variole du singe comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

Le COVID-19 a été libre de se propager pendant des mois avant que l'OMS ne le déclare tardivement une USPPI puis une pandémie, perdant un temps précieux qui aurait pu permettre aux gouvernements de se préparer et de réagir de manière adéquate. Depuis le début de l'année 2022, neuf pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale sont devenus des zones d'endémie de la variole du singe, avec près de 1 600 cas suspectés ou confirmés et 72 décès.

« L'OMS ne peut pas continuer à rester les bras croisés ; en effet, la variole du singe, une maladie endémique dans plusieurs pays d'Afrique, s'est largement propagée, et il s'agit d'une évolution que nous ne comprenons pas encore pleinement. C'est une source de préoccupation et une raison de déclarer une urgence sanitaire mondiale », a déclaré le Dr Penninah Iutung, cheffe du bureau d'AHF Afrique. « Lorsque la sonnette d'alarme retentit, les institutions sanitaires mondiales doivent agir pour informer le public, donner des conseils de prévention et fournir des recommandations aux médecins et aux prestataires de soins de santé, ce qui n'est pas encore assez le cas. Il est également regrettable qu'une maladie endémique dans les pays du Sud ne reçoive d'attention internationale que lorsqu'elle dépasse les frontières et affecte les populations générales des pays riches. »

Une déclaration d'USPPI pour la variole du singe permettrait également d'insister sur l'urgence de produire et de distribuer à large échelle des quantités suffisantes de vaccins et de tests. La Food and Drug Administration des États-Unis a déjà approuvé le JYNNEOS, un vaccin contre la variole, comme pouvant être utilisé pour prévenir l'infection par la variole du singe. L'Agence européenne des médicaments envisage la même chose pour l'Imvanex, le même médicament commercialisé sous un nom différent, selon la plateforme Health Policy Watch.

L'AHF a publié un communiqué appelant l'OMS à déclarer l'épidémie de variole du singe comme une urgence de santé publique de portée internationale après que l'agence de santé publique mondiale ait omis de le faire à l'occasion de sa réunion du 25 juin dernier.

