MindMaze est reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées de Suisse





MindMaze, pionnière mondiale de la neurotechnologie et de la thérapie numérique (digital therapeutics, DTx) pour la récupération et les soins neurologiques, a été reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées de Suisse en 2022. Ce programme, parrainé par Deloitte Private, SIX Swiss Exchange, et Julius Baer, récompense les entreprises suisses qui opèrent au plus haut niveau de performance commerciale.

« Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance éminente qui témoigne de l'effort accompli », a déclaré Jean-Marc Wismer, directeur de l'exploitation, chez MindMaze. « En tant qu'équipe, nous nous concentrons sur l'innovation et la qualité, car lorsqu'il s'agit de développer des technologies et des thérapies révolutionnaires pour traiter les personnes souffrant de maladies et de dommages neurologiques, de bonnes pratiques et des processus commerciaux adéquats sont essentiels aussi bien pour attirer que retenir de grands talents, et croître de manière durable. »

Le programme des sociétés les mieux gérées de Suisse fait valoir les pratiques commerciales exceptionnelles mises en oeuvre par les meilleures entreprises privées de Suisse. Les efforts, la croissance globale, et les capacités de gestion d'une entreprise sont pris en compte dans la sélection du programme. L'évaluation par Deloitte pour l'attribution de ces prix est basée sur 29 années de pratique observée dans le cadre du programme mondial de récompenses, déployé dans 48 pays à travers le monde. Les entreprises ainsi choisies sont considérées comme des exemples à suivre pour d'autres entreprises.

Le modèle organisationnel unique de la société prend en charge une évolutivité rapide, tout en permettant une plus grande flexibilité dans un environnement en pleine évolution. Ce modèle s'est avéré très efficace, en particulier dans le contexte de la COVID, où il a permis à l'entreprise d'adapter de manière transparente son modèle commercial, pour équilibrer les activités de développement de produits, de marketing et de vente, tout en maintenant une forte croissance des revenus, avec une expansion continue des opérations commerciales dans 15 pays. « La reconnaissance de Deloitte renforce la validation de notre hiérarchie de gouvernance agile, laquelle se concentre sur les rôles et non sur les titres », ajoute M. Wismer. « Cultiver une atmosphère de collaboration et de responsabilité nous a permis de mettre en place des pratiques commerciales efficaces et éthiques qui profitent à l'entreprise, à ses employés et à nos parties prenantes. »

À propos de MindMaze

Fondée en 2012, la société MindMaze est un leader mondial de la technologie cérébrale et des solutions de neurothérapie numérique pour la santé et le rétablissement du cerveau. Sa mission est d'accélérer la capacité du cerveau à se rétablir, apprendre et s'adapter. La société compte deux divisions principales, Soins de santé et Laboratoires, travaillant collaborativement à l'intersection de la neuroscience, de la biodétection, de l'ingénierie, de la réalité mixte et de l'intelligence artificielle. MindMaze Healthcare promeut une plateforme universelle pour la santé du cerveau en apportant des solutions révolutionnaires à certains des problèmes neurologiques les plus difficiles au monde, y compris l'AVC, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. MindMaze Labs, la plateforme d'innovation en R&D, de la société, est axée sur le futur de l'informatique humaine, et active dans divers secteurs dans le but d'innover et construire la prochaine génération d'interfaces personne-machine. La société compte des bureaux à Lausanne, Baltimore, Londres, Paris et Mumbai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mindmaze.com.

