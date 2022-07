Avis aux médias - Cibles cosmiques des premières images scientifiques du télescope Webb





LONGUEUIL, QC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - En prévision du dévoilement des premières images scientifiques du télescope spatial James Webb, les cibles cosmiques des observations initiales avec Webb ont été annoncées :

la nébuleuse de la Carène

l'exoplanète WASP-96 b (spectre)

la nébuleuse de l'Anneau austral

le Quintette de Stephan

SMACS 0723

Ces toutes premières images en couleur et ce premier spectre marquent le début officiel de l'exploitation scientifique de Webb. Ces images et ce spectre ont été sélectionnés par un comité international composé de représentants de la NASA, de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence spatiale canadienne (ASC) et du Space Telescope Science Institute.

Plus de détails sur la page de nouvelles sur le télescope spatial James Webb.

Les représentants des médias qui souhaitent s'entretenir avec un expert de l'ASC ou en savoir plus sur la contribution du Canada au télescope James Webb sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias (coordonnées ci-dessous).

Liens utiles

Site Web : https://asc-csa.gc.ca/

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Communiqué envoyé le 8 juillet 2022 à 16:31 et diffusé par :