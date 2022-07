AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Wilkinson fera une annonce sur l'énergie propre à Regina





OTTAWA, ON, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce sur l'énergie propre et les énergies renouvelables intelligentes en compagnie du chef Richard Ben, Meadow Lake Tribal Council; de Gary Merasty, directeur général du Peter Ballantyne Group of Companies et conseiller principal, Relations avec les Autochtones et l'extérieur, École de l'environnement et de la durabilité, Université de la Saskatchewan; et de Guy Lonechild, directeur général de la First Nations Power Authority of Saskatchewan.

Un point de presse suivra.

Date : 11 juillet 2022



Heure : 14 h (HAC) / 15 h (HAE)



Lieu : Université des Premières Nations du Canada

1 First Nations Way

Regina (Saskatchewan)

S4S 7K2

Les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected] .

