AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Miller participera à deux événements historiques avec les Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw pour faire avancer la réconciliation et les négociations de traités





OTTAWA, ON, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et les dirigeants des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw inaugureront le site historique du Gukwdzi (grande maison ) des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw.

Date : Samedi 9 juillet 2022

Heure : 11 h 30 (HAP)

Lieu :

Kwa'lilas Hotel, 9040, rue Granville

Nations Gwa'sala-Nakwaxda'xw District de Port Hardy (Colombie Britannique)

Ensuite, le chef Terry Walkus et les chefs héréditaires des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Michele Babchuk, députée de l'Assemblée législative de North Island, au nom de l'honorable Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, doivent signer un nouvel accord qui fera progresser la réconciliation et les négociations de traités.

Heure : 13 h 30 (HAP)

Lieu :

Hotel Kwa'lilas, 9040,rue Granville

Nation Gwa'sala-Nakwaxda'xw

District de Port Hardy (Colombie Britannique)

Participation des médias : Les membres des médias sont invités à poser leurs questions en personne durant l'évènement. Il n'y a pas de possibilité d'appeler ou de participer virtuellement.

