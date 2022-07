Élections québécoises 2022 - Que proposent les partis pour s'attaquer à la pauvreté?





QUÉBEC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - À quelques semaines du lancement de la campagne électorale québécoise, le Collectif pour un Québec sans pauvreté demande aux partis politiques de faire connaître leurs propositions en matière de lutte à la pauvreté. Particulièrement affectées par la hausse actuelle du coût de la vie, les personnes en situation de pauvreté méritent l'attention de tous les partis et des engagements forts et ambitieux de leur part.

Dans une lettre envoyée le 6 juillet, le Collectif demande aux cinq partis actuellement représentés à l'Assemblée nationale de faire connaître leurs engagements en matière de lutte à la pauvreté avant le 1er septembre. Les réponses obtenues seront alors dévoilées au grand public.

Dans un premier temps, le Collectif leur demande de faire connaître leurs positions sur différents thèmes et revendications?en répondant à 10 questions concernant?la hausse du coût de la vie, le programme de Revenu de base, les autres programmes d'assistance sociale, le salaire minimum, les services publics et le prochain plan de lutte contre la pauvreté. (Le questionnaire est disponible en ligne?.) Dans un second temps, le Collectif demande aux partis de faire connaître leurs autres propositions pour faire reculer la pauvreté au Québec.

Un changement de cap s'impose

«?En matière de lutte à la pauvreté, le gouvernement sortant s'est montré aussi chiche que ses prédécesseurs, lance le porte-parole du Collectif, Serge Petitclerc. Il a abandonné les personnes en situation de pauvreté à leur sort pendant la pandémie, en refusant notamment d'accorder toute aide financière supplémentaire aux personnes assistées sociales. Dans son dernier budget, il ne leur a accordé aucune attention particulière pour faire face à la hausse du coût de la vie. Pour ce qui est des travailleuses et des travailleurs au salaire minimum, le gouvernement n'a rien eu de mieux à leur offrir que des hausses leur assurant de rester dans la pauvreté, même en travaillant à temps plein.?»

Un rare bon coup

«?Un des rares bons coups du gouvernement sortant a été de confirmer la mise en oeuvre, le 1er janvier prochain, du programme de Revenu de base. Celui-ci permettra aux personnes admissibles de compter sur un revenu disponible s'approchant de la Mesure du panier de consommation. Mais beaucoup reste à faire pour améliorer ce programme. Et il ne faut pas oublier qu'une majorité de personnes assistées sociales en demeurent exclues et devront continuer de vivre dans l'insécurité, incapables de simplement couvrir leurs besoins de base.?»

Le prochain plan de lutte contre la pauvreté

«?Avec le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale qui vient à échéance en 2023, l'élaboration du prochain plan de lutte contre la pauvreté devra être une tâche prioritaire du prochain gouvernement. Il est à espérer que tous les partis ont déjà une idée des grandes orientations et des principales mesures de ce prochain plan de lutte contre la pauvreté. Rappelons que celui-ci devrait minimalement viser à assurer à tout le monde la couverture de ses besoins de base et nous permettre collectivement, dans l'esprit de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de "tendre vers un Québec sans pauvreté".?»

Une invitation à participer de bonne foi

Le Collectif espère que les partis participeront nombreux à l'exercice proposé et qu'ils le feront de bonne foi. Les électrices et les électeurs ont le droit de savoir ce que leur réservent les partis qui aspirent à les gouverner. Et les personnes qui vivent la pauvreté au quotidien ont le droit de savoir ce qu'ils proposent pour améliorer leurs conditions de vie.

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Communiqué envoyé le 8 juillet 2022 à 12:04 et diffusé par :