AVIS AUX MÉDIAS - Les premiers ministres des provinces et territoires se réunissent à Victoria les 11 et 12 juillet 2022





VICTORIA, BC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - À titre de président du Conseil de la fédération, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, accueillera la Rencontre estivale 2022 des premiers ministres des provinces et territoires, les 11 et 12 juillet à l'hôtel Fairmont Empress de Victoria.

Centre des médias

Un centre des médias sera installé dans la salle de bal Crystal, à l'étage principal de l'hôtel Fairmont Empress les lundi 11 et mardi 12 juillet. Une aire à micro unique sera installée sur place. L'accès à Internet ainsi que des prises de courant seront également disponibles.

Programme pour les médias

Lundi 11 juillet 7 h Inscription, distribution des cocardes, et ouverture du centre des médias Salle de bal Crystal, étage principal, hôtel Fairmont Empress 14 h 45 Point de presse du président Salle de bal Crystal, étage principal, hôtel Fairmont Empress 15 h Séance de photo lors de la session d'ouverture de la Rencontre estivale des premiers ministres des provinces et territoires Les médias seront conduits vers la salle de réunion des premiers ministres 18 h Fermeture du centre des médias

Mardi 12 juillet 7 h Inscription et ouverture du centre des médias Salle de bal Crystal, étage principal, hôtel Fairmont Empress 7 h 30 Reprise de la Rencontre des premiers ministres des provinces et territoires 9 h Point de presse du président Salle de bal Crystal, étage principal, hôtel Fairmont Empress 14 h 30 Conférence de presse de clôture Salle de bal Crystal, étage principal, hôtel Fairmont Empress 17 h Fermeture du centre des médias

Diffusion en direct et renseignements de connexion

Lundi 11 juillet, 14 h 45 HP

Point de presse du président (écoute seulement)

NUMÉRO À COMPOSER : 1 888 892-3255 ID DE LA CONFÉRENCE : 007542



Mardi 12 juillet, 9 h HP

Point de presse du président (écoute seulement)

NUMÉRO À COMPOSER : 1 888 892-3255 ID DE LA CONFÉRENCE : 641984



Mardi 12 juillet, 14 h 30 HP

Conférence de presse de clôture



Les représentants des médias qui ne sont pas en mesure d'assister à la conférence de presse de clôture peuvent poser une question à un premier ministre. Veuillez composer le numéro de la conférence de presse et utiliser l'infirmation suivante :

NUMÉRO À COMPOSER : 1 888 892-3255 ID DE CONFÉRENCE : 169866

Les médias souhaitant se joindre à la conférence de presse téléphonique sont priés de le faire au plus tard à 14 h 10 (heure du Pacifique) le mardi 12 juillet.

Les membres des médias peuvent également regarder la conférence de presse en ligne en direct par le biais de la Chaîne YouTube du Conseil de la fédération :

Français: https://youtu.be/1AHLv_XJTnY

Anglais : https://youtu.be/EwHOY4RKMfs

Langue utilisée sur place : https://youtu.be/wejNtt3Qank

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Communiqué envoyé le 8 juillet 2022 à 11:50 et diffusé par :