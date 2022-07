AXSO annonce une entente majeure avec la société Hypercharge Networks





QUÉBEC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - AXSO, jeune entreprise de haute technologie de Québec, a signé une entente majeure avec la société Hypercharge Networks, fournisseur de solutions de recharge pour véhicules électriques, en vue d'offrir une solution logicielle complète de gestion et d'optimisation de la recharge de véhicules électriques pour les utilisateurs d'Hypercharge Networks.

Ayant acquis une expérience notable dans la gestion d'un réseau de bornes en partenariat avec Hydro-Québec et le Circuit électrique, son réseau de recharge pour véhicules électriques, AXSO diversifie actuellement sa clientèle tout en amorçant une expansion à l'échelle internationale.

Hypercharge Networks, société canadienne de technologies propres en croissance rapide, est un fournisseur de services de recharge de véhicules électriques dans les segments des immeubles résidentiels à logements multiples, des parcs de véhicules automobiles et des services publics de recharge. Soutenue par plusieurs acteurs importants de l'industrie, la société affiche de grandes ambitions quant à l'expansion de son réseau, déployant des bornes de recharge tant de niveau 2 que de niveau 3 partout en Amérique du Nord.

« Cette entente est le fruit d'un travail acharné accompli par les deux organisations. Nous avons réussi, en un temps record, à créer une application complète et à mettre en place un portail Web pour Hypercharge Networks, affirme Alexandre Bérubé, président et chef de la direction d'AXSO. Comme le virage vert prend de l'ampleur, AXSO est prête à mener à bien des projets comme celui-ci pour faciliter la transition énergétique au Canada et ailleurs. »

« En travaillant avec AXSO, Hypercharge Networks acquiert la capacité d'offrir des solutions complètes de recharge et de faire évoluer sa plateforme en accord avec l'augmentation des exigences liée à l'adoption croissante des véhicules électriques, déclare David Bibby, président et chef de la direction d'Hypercharge Networks. Grâce à cette collaboration, Hypercharge Networks et AXSO offriront une expérience de recharge bonifiée pour tous les clients, ce qui s'inscrit dans notre mission commune visant à accélérer l'adoption des véhicules électriques et la transition vers une économie carboneutre. »

À propos d'AXSO

Propriété d'Hydro-Québec, chef de file mondial en matière d'énergie propre, AXSO aide les exploitants de bornes de recharge à monétiser l'expérience de recharge des véhicules électriques, tout en la simplifiant pour les conducteurs. En savoir plus à l'adresse https://fr.axso.co/.

À propos d'Hypercharge

Hypercharge Networks, principal fournisseur de services de recharge pour véhicules électriques, offre des solutions intelligentes qui permettent d'aider ses partenaires à faire prospérer leurs affaires et à accélérer l'adoption des véhicules électriques ainsi que la transition vers une économie carboneutre. En savoir plus à l'adresse https://hypercharge.com/fr/.

