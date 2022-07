Le plus important événement Web3 d'Asie, TOKEN2049, atteint le cap des 200 sponsors et annonce de nouveaux orateurs phares





TOKEN2049, la conférence asiatique de premier ordre dédiée aux cryptomonnaies, a annoncé une nouvelle série d'orateurs et de sponsors en titre pour la prochaine édition de l'événement à Singapour, prévue les 28 et 29 septembre. Cette année marque la première édition singapourienne du salon et nous promet plusieurs jours d'activités passionnantes, puisque quelques-uns des projets les plus novateurs de la planète seront rassemblés lors de ce qui promet d'être le premier grand événement en présentiel du secteur des cryptomonnaies en Asie, juste avant le week-end du Grand Prix de Formule 1 de Singapour 2022.

Preuve de l'engouement croissant pour l'événement, le nombre de sponsors du salon TOKEN2049 de Singapour a atteint le cap des 200 au cours de ces trois dernières semaines. Parmi les sociétés nouvellement engagées à titre de sponsors figurent la bourse de produits dérivés et de cryptomonnaies au comptant de nouvelle génération OKX ; le fabricant de premier rang de portefeuilles électroniques Ledger ; la bourse de cryptomonnaies Kucoin, qui fait partie des plus importantes au monde ; la bourse d'actifs numériques basée à Hong Kong AAX ; la plus grande plateforme au monde de copy trading de produits dérivés crypto Bitget ; ainsi que la bourse locale de cryptomonnaies Coinhako, qui avait obtenu son agrément d'établissement de paiement principal plus tôt dans l'année.

L'un des remarquables nouveaux venus parmi les sponsors en titre de cette édition 2022 est l'importante société de jeux vidéo sud-coréenne WEMADE, connue pour avoir créé la fameuse série de jeu MMORPG « Legend of Mir », qui compte plus de 120 millions de joueurs sur la planète. WEMADE propose des jeux de blockchain depuis 2020. Actuellement, sa plateforme WEMIX en présente quatorze, dont MIR4, le jeu MMORPG play-to-earn numéro un.

Un porte-parole de WEMADE a déclaré : « Au moment où le secteur enregistre un niveau de croissance sans précédent et en raison des innovations qu'il engendre dans le monde entier, TOKEN2049 et les importants débats dont il sera le catalyseur ne pouvaient pas intervenir à un meilleur moment. »

Événement phare de l'Asia Crypto Week, la conférence devrait accueillir 3 000 participants du monde entier. Stani Kulechov, fondateur et PDG d'AAVE, l'important protocole de liquidité open source et non privatif ; Haseeb Kureshi, associé directeur de Dragonfly Capital, et Eli Ben-Sasson, cofondateur et président de Starkware et coinventeur de zkSTARK, la preuve cryptographique qui protège la vie privée, font notamment partie de l'impressionnant ensemble d'orateurs prévus pour l'édition 2022.

Les groupes de discussion et les principaux discours de l'événement devraient aborder de nombreux thèmes, du paysage réglementaire en constante évolution et des tendances d'investissements institutionnels à l'avènement du métavers et du Web3, en passant par ce que l'intensification de la conscientisation du grand public aura comme conséquences pour le secteur.

L'événement de Singapour devrait être le plus vaste dans l'histoire de TOKEN2049, dans un contexte où l'économie des tokens affiche un énorme potentiel de transformation des industries et des collectivités du monde entier. Pour répondre à l'intérêt de plus en plus marqué du grand public, le nouvel ambassadeur de la plateforme Web3 et application d'échanges de cryptomonnaies de premier ordre OKX et pilote de Formule 1 de l'écurie McLaren, Daniel Ricciardo, prendra également la parole lors du congrès, en préambule au Grand Prix de Singapour 2022, qui aura lieu le dimanche de la même semaine. Il partagera son point de vue sur les actifs numériques et la nature changeante de l'engagement des fans.

Parmi les autres orateurs de l'édition 2022 de la conférence figurent Justin Sun, fondateur de Tron, la plateforme blockchain à code source ouvert et preuve d'encours, et Sandeep Nailwal, cofondateur de Polygon, la plateforme décentralisée de mise à l'échelle d'Ethereum.

Réagissant au cap des 200 sponsors, le fondateur de TOKEN2049, Raphael Strauch, a déclaré : « Les chiffres ne mentent pas. Cette énergie et cet intérêt décuplés ne sont que de très bon augure pour le secteur. Je serai ravi d'assister aux débats et de voir quelles solutions se dégageront du congrès de Singapour en septembre. »

Dans le cadre de l'Asia Crypto Week, les participants pourront assister à un éventail complet d'événements périphériques, dont les suivants : le Pantera Blockchain Summit Asia, le Milken Institute Asia Summit et Algorand AVM Singapore. D'autres événements devraient par ailleurs être annoncés dans les semaines à venir.

Pour obtenir de plus amples renseignements et continuer à recevoir des informations actualisées sur la conférence TOKEN2049 Singapore, rendez-vous sur https://www.asia.token2049.com/.

