Le gouvernement du Canada investit plus de 750 000 $ pour brancher 357 foyers de l'Ontario à des services Internet haute vitesse





Les résidents de Campbellville bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), le gouvernement du Canada prend des mesures pour brancher à Internet haute vitesse les résidents des communautés rurales et éloignées.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, Adam van Koeverden, a annoncé, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, l'octroi d'un financement de plus de 750 000 $ pour permettre à l'entreprise Mage Networks de fournir des services Internet haute vitesse à 357 foyers de la région rurale de Campbellville, en Ontario.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour s'assurer que 98 % des Canadiens auront accès à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant que nous travaillons à la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les infrastructures afin de bâtir des communautés fortes et un Canada plus compétitif et plus résilient pour tous.

Citations

« Nous devons combler l'écart de connectivité qui subsiste en Ontario et nous assurer que chaque coin et recoin de la province a accès à des services Internet haute vitesse fiables. Les investissements comme celui pour Campbellville favorisent la création d'emplois, l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne et les contacts interpersonnels avec nos proches. Le gouvernement du Canada continuera de faire ce type d'investissement afin d'atteindre son objectif national, qui est de brancher 98 % des Canadiens d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« L'accès à Internet n'a jamais été aussi important. C'est pourquoi notre gouvernement collabore avec Mage Networks dans ce projet. L'octroi d'un financement conjoint de 1,1 million de dollars permettra de brancher plus de 300 foyers de Campbellville à des services Internet haute vitesse fiables. L'accès à Internet haute vitesse fiable et abordable est essentiel à notre époque, et cet investissement renforce l'engagement de notre gouvernement, à savoir brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et tous les Canadiens d'ici 2030. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, Adam van Koeverden

« La pandémie a mis en évidence qu'un grand nombre de personnes doivent travailler ou suivre des cours à domicile, accéder aux services gouvernementaux à distance ou faire des achats en ligne. Un accès à Internet haute vitesse rapide et fiable est donc nécessaire pour maintenir le lien interpersonnel et communautaire, quel que soit le lieu de domicile, de travail, de loisirs ou d'étude. »

- Le maire de Milton, Gordon Krantz

« La subvention du Fonds pour la large bande universelle améliorera considérablement le service Internet de la région. Mage Networks est reconnaissante qu'ISDE considère sa solution innovante MagiNetMC comme un élément clé pour combler le fossé numérique, au profit des Canadiens. Cette innovation technologique fournit une vitesse maximale de 100 mégabits par seconde en téléchargement et en téléversement, et lorsqu'elle est combinée avec la bande passante garantie de Mage, elle améliore nettement l'expérience utilisateur du client. Je suis heureux que, grâce au Fonds pour la large bande universelle, Mage participe à l'expansion de l'accès à la large bande en Ontario. »

- Le président-directeur général de Mage Networks, Sayed-Amr El-Hamamsy

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse partout au Canada .

. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 843 millions de dollars dans des projets de connectivité en Ontario .

