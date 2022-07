EIG finalise la distribution des actions d'Harbour Energy plc





EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures, annonce aujourd'hui plusieurs distributions d'actions d'Harbour Energy plc (HBR.L ou la "Société") détenues par Harbour North Sea Holdings Ltd. ("Harbour North Sea") aux investisseurs d'EIG. Suite à la fusion de Premier Oil plc et de Chrysaor Holdings Ltd., Harbour North Sea a acquis 36,46 % des parts de la Société. EIG gère les participations au capital de la Société par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement via plusieurs sociétés holding (la "Structure holding EIG"). Les distributions d'actions par le biais de la structure holding EIG aboutiront à un certain nombre de dépôts réglementaires.

EIG tient à préciser les points suivants :

Aucune action de la Société n'a été vendue dans le cadre de cette distribution.

À l'issue de cette distribution, EIG conservera sa position de principal actionnaire de la Société, détenant environ 16 % de ses actions en circulation par l'intermédiaire de véhicules gérés et de propriétés exclusives.

R. Blair Thomas et Steven Farris conserveront respectivement les postes de président et de directeur de la Société.

La distribution est imposable pour certains actionnaires EIG affiliés. Ces actionnaires ont la possibilité de vendre une partie de ces titres afin de couvrir leurs obligations fiscales en cas de besoin et s'ils le souhaitent.

« EIG a distribué aujourd'hui des actions d'Harbor Energy à ses investisseurs. Puisqu'à l'issue de cette distribution, EIG conserve sa position de principal actionnaire, nous maintenons notre engagement envers le secteur, et sommes également confiants dans la stratégie actuelle de la Société et solidaire envers son équipe de direction », déclare R. Blair Thomas, président-directeur général d'EIG.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures avec 25,0 milliards de dollars sous gestion au 31 mars 2022. EIG est spécialisée dans les placements privés portant sur des infrastructures énergétiques et assimilées à l'échelle mondiale. Au cours de ses 40 ans d'existence, EIG a investi plus de 40,1 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie à travers 380 projets ou entreprises dans 38 pays, sur six continents. Parmi les clients d'EIG figurent de nombreux fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier ordre aux États-Unis, en Asie et en Europe. Le siège d'EIG se trouve à Washington D.C. et la société possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site d'EIG www.eigpartners.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

