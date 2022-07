Bureau en Gros donne le premier aperçu de la rentrée des classes 2022





La meilleure destination de la rentrée au pays lance un guide officiel rempli de conseils et de choix pour aider les parents, les enseignants et les étudiants

Pour consulter la documentation média, veuillez visiter: https://www.multivu.com/players/fr-ca/9064851-staples-canada-back-to-school-2022/

RICHMOND HILL, ON, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Alors que les consommateurs profitent toujours de l'été, les préparatifs pour la prochaine année scolaire sont déjà bien entamés et l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, Bureau en Gros, donne vie à sa passion pour l'apprentissage et la réalisation de soi pour l'année à venir. Aujourd'hui, à titre d'aperçu de la prochaine rentrée des classes, Bureau en Gros lance Découvrons ensemble : le Guide national officiel de la rentrée, qui présente aux parents, aux enseignants et aux étudiants tout ce dont ils auront besoin pour une rentrée exceptionnelle dans quelques mois.

« Nous savons que ceux et celles qui reprendront le chemin des établissements scolaires feront encore face à des défis uniques cette année. Quel que soit votre rôle dans le monde de l'apprentissage, notre objectif est de vous aider à réussir en rendant les articles de première nécessité accessibles et abordables », a déclaré John DeFranco, chef des affaires commerciales, Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous sommes déterminés à inspirer nos clients en partageant avec eux des connaissances et des conseils, avec la contribution de nos associés et la publication de notre Guide officiel de la rentrée, de même qu'à leur offrir le meilleur rapport qualité-prix sur des centaines de nouveaux choix emballants pour la rentrée des classes afin qu'ils puissent partir du bon pied. »

Le Guide national officiel de la rentrée

Bureau en Gros soutient la rentrée des classes depuis plus de 30 ans, évoluant au rythme de ses clients pour répondre à tous leurs besoins pendant l'année scolaire. À titre d'autorité en matière de rentrée des classes au pays, Bureau en Gros est votre guichet unique pour les articles de technologie de pointe, les fournitures scolaires à la mode, les indispensables pour l'espace de travail et plus encore, et ce guide vous donne un avant-goût de ce que cette saison a à offrir. Il dévoile les meilleurs produits de la saison, des trucs et des conseils pour réussir votre année scolaire, des guides de conception de poste de travail et bien plus encore. Découvrons ensemble : Le Guide national officiel de la rentrée est disponible dans les magasins Staples/Bureau en Gros partout au pays, ainsi que sur bureauengros.com.

Les plus grands talents pour inspirer votre rentrée des classes

Lancée en 2021, « Découvrons ensemble » est la campagne de marque de Staples Canada/Bureau en Gros qui vise à inspirer les Canadiens à cultiver leurs passions et à aiguiser leur curiosité. Cette année, Bureau en Gros a renouvelé son partenariat avec Howie Mandel et Pierre-Yves Lord, qui seront les vedettes d'une série de publicités télévisées à l'approche de la rentrée des classes, explorant tout, de la recherche de la meilleure technologie au meilleur sac à dos en passant par les plus récentes fournitures. Toutes les questions seront axées sur le thème de la curiosité en cette période de l'année. Les publicités seront diffusées sur les ondes des grands réseaux nationaux à compter du 25 juillet 2022.

Les meilleures marques au meilleur rapport qualité-prix

Bureau en Gros est le détaillant de choix où vous trouverez sous un même toit ce que vous cherchez, à un excellent rapport qualité-prix, pour tous vos achats de la rentrée des classes. Cela signifie vous offrir des nouveautés exclusives des meilleures marques que les consommateurs connaissent et aiment -- comme Pep Rally, Hilroy, Gry Mattr, Five Star, General Supply Goods & Co., et plus encore -- sans oublier un éventail d'options abordables dans toutes les gammes de prix. Comme toujours, le site du QG de la rentrée des classes de Bureau en Gros rassemble tous les meilleurs choix, y compris une liste des 10 plus grands indispensables, au plus bas prix de solde, jusqu'à ce que la cloche sonne.

La meilleure source pour la technologie

La technologie s'est implantée dans les salles de classe modernes. Peu importe vos besoins, qu'il s'agisse d'un nouvel ordinateur portatif ou d'une simple paire d'écouteurs, Bureau en Gros s'est associée à des marques phares comme Microsoft, Google et Apple, pour offrir aux consommateurs le meilleur choix de produits de technologie à des prix concurrentiels. Devez-vous faire un achat dispendieux? Ne vous en faites pas! Les solutions de crédit de Bureau en Gros offrent des options de financement.

Votre équipe de soutien au Centre de solutions

Avez-vous besoin de soutien de technologie spécialisé? Ou peut-être d'étiquettes personnalisées, ou encore de faire imprimer des feuilles d'exercices dans un court délai? Le Centre de solutions de Bureau en Gros vous propose un éventail de services qui faciliteront vos préparatifs pour la rentrée des classes, notamment un soutien de technologie par des experts, des étiquettes personnalisables et des services d'impression spécialisés, le tout pour aider les étudiants et les enseignants à partir du bon pied.

Outiller les éducateurs grâce au nouveau Programme d'adhésion Bureau en Gros pour enseignants

Le Programme d'adhésion Bureau en Gros pour enseignants propose aux éducateurs des avantages exclusifs, des prix concurrentiels sur les fournitures et des services individualisés. Les enseignants et le personnel des écoles publiques et privées de la maternelle à la fin du secondaire, des établissements postsecondaires, ainsi que les éducateurs à domicile peuvent adhérer gratuitement au programme. En plus d'offres réservées aux enseignants, des journées de reconnaissance des enseignants auront lieu tout au long du mois d'août. Comme toujours, grâce à L'école est dans l'sac, les enseignants peuvent dresser des listes de fournitures scolaires spécifiques à chaque classe et les partager avec les parents et les élèves. Pour chaque achat effectué par l'entremise de L'école est dans l'sac, Bureau en Gros fera un don de 3 % du total à l'école de l'acheteur.

Redonner à la communauté grâce à la collecte scolaire annuelle

De retour pour une 17e année, la collecte scolaire annuelle de Staples/Bureau en Gros aura lieu du 7 août au 11 septembre. Les magasins Staples/Bureau en Gros du pays collaboreront avec le Club Kiwanis, Centraide et le Club des petits déjeuners du Canada pour recueillir des fonds pour les enfants dans le besoin au sein des collectivités locales de plus de 300 magasins à travers le pays.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville, Ottawa et Calgary sous la bannière Staples Studio. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Communiqué envoyé le 8 juillet 2022 à 09:14 et diffusé par :