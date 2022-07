/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le vendredi 8 juillet 2022/

10 h 00

La vice-première ministre visitera une garderie à but non lucratif pour célébrer le premier anniversaire de l'Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Elle sera accompagnée virtuellement par la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et la ministre d'État pour la garde d'enfants de la Colombie-Britannique, Katrina Chen.