/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 8 juillet 2022/

12 h 00

Le premier ministre assistera au dévoilement de l'oeuvre d'art Humanité.

La pre?sidente du Conseil du Tre?sor, Mona Fortier, le premier dirigeant de

la Commission de la capitale nationale, Tobi Nussbaum, et le vice-président

du conseil et président des Raptors de Toronto et cofondateur

de Giants of Africa, Masai Ujiri, seront également présents.