/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Guilbeault fera une annonce sur la participation des jeunes du Canada à la lutte contre les changements climatiques/





SUDBURY, ON, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce au sujet de la mobilisation des jeunes à agir pour le climat. Pour l'occasion, le ministre sera accompagné des personnes qui suivent : Jennifer Booth, directrice générale intérimaire de Science North; Dr Stephen Kosar, président du Conseil d'administration de Science North; Viviane Lapointe, députée de Sudbury; Marc G. Serré, député de Nickel Belt; son honneur Brian Bigger, maire du Grand Sudbury; et Lisa Demmer, présidente de la Société de développement du Grand Sudbury.

Activité : Ouverture officielle Date : Le vendredi 8 juillet 2022 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Science North (4e étage)

100, chemin du lac Ramsey

Grand Sudbury (Ontario) P3E 5S9

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

