Meta annonce que l'inuktitut devient une langue officielle sur l'interface bureau de Facebook





Nouveaux paramètres de langue pour soutenir les efforts de l'organisme Nunavut Tunngavik Incorporated visant à renforcer et promouvoir la vitalité de la langue inuite

IQALUIT, NU, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Meta est fière d'annoncer que l'inuktitut s'ajoute aux paramètres de langue dans l'interface de bureau de Facebook. Cette initiative de traduire Facebook en inuktitut est l'aboutissement de quatre années de travail en partenariat avec Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) pour promouvoir l'utilisation courante de la langue inuite parlée dans les collectivités du Nunavut.

L'interface traduite est maintenant offerte à plus de 35?000 personnes de l'Inuit Nunangat, patrie des Inuits du Canada, dont la langue maternelle est l'inuktitut. La traduction est également offerte aux usagers de Facebook du monde entier. Le lancement coïncide avec la Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies , qui vise à attirer l'attention de la planète sur la situation critique de nombreuses langues autochtones et à mobiliser les intervenants et les ressources pour les préserver, les revitaliser et les promouvoir.

« Les Inuits s'attendent à voir et entendre la langue inuktitute dans tous les aspects de leur vie. Reconnaître l'inuktitut comme une langue officielle sur Facebook, au même titre que l'anglais et le français, renforce la légitimité de notre langue, explique Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Incorporated. Pouvoir utiliser Facebook dans notre propre langue est une étape importante et concrète vers la possibilité de voir et d'entendre la langue inuite dans tous les aspects de notre vie. »

Au Canada, la revitalisation des langues est incluse dans les appels à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation . La préservation, la revitalisation et le renforcement des langues autochtones sont essentiels pour faire avancer le processus de réconciliation au Canada.

« Facebook est un outil vital de socialisation et de rapprochement pour les Inuits, indique Debbie Reid, directrice des politiques autochtones à Meta Canada. Meta reconnaît que la langue joue un rôle crucial dans la manière d'être et l'identité des Inuits, et c'est un honneur de participer aux efforts de NTI visant à renforcer et promouvoir la vitalité de leur langue. »

« L'idée de traduire Facebook en Inuktitut est née à la suite d'une rencontre de remue-méninges à Iqaluit avec l'organisme NTI et sa présidente Kotierk il y a quatre ans. Nous avons appris que de nombreux Inuits sont de grands utilisateurs de Facebook, et nous avons demandé ce que l'on pouvait faire pour améliorer encore plus leur expérience sur Facebook, explique Kevin Chan, directeur mondial et chef de la politique publique à Meta. Nous sommes heureux de mener à bien de projet de longue date. »

Traduction de l'interface bureau de Facebook en inuktitut

La traduction de Facebook est l'oeuvre du Pirurvik Centre , un centre de services de traduction et de formation d'Iqaluit, au Nunavut. Pirurvik a veillé à ce que la traduction soit de qualité exceptionnelle et fidèle à la terminologie technique existante. Comme l'inuktitut est une langue polysynthétique, ses mots sont plus longs et plus complexes que leurs équivalents en anglais ou en français. Au total, 2000 segments de langues sur Facebook devaient être traduits en inuktitut, ce qui représente environ 4500 mots. De nouveaux concepts ont même dû être créés pour l'interface Facebook étant donné qu'il n'existait pas d'équivalents en inuktitut. Par exemple, « page Facebook » portera le nom de « Facebook makpigaq » en inuktitut.

« Pirurvik est honoré d'avoir travaillé avec Meta et NTI pour voir à ce que les nouveaux mots créés en inuktitut reflètent les nuances de nos langues et de notre culture, soutient Leena Evic, directrice générale de Pirurvik Centre. L'interface de Facebook en inuktitut sera à la fois un outil pédagogique quotidien qui aidera les jeunes générations à apprendre l'inuktitut et un outil de communication pour les Inuits de langue inuktitute. »

Selon le dernier rapport de Media Technology Monitor sur la pénétration et l'usage de la technologie des médias au Nunavut, au Yukon, et dans les Territoires du Nord-Ouest, Facebook est le média social le plus utilisé. Aujourd'hui, l'inuktitut se joint à plus de 100 autres langues disponibles sur Facebook, et à un nombre croissant de langues autochtones. En 2018, Facebook a introduit l'inupiaq dans les paramètres de langue. L'inupiaq est un dialecte de la famille des langues inuites, qui est parlée dans le Nord de l'Alaska et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Comment changer vos paramètres de langue dans l'interface bureau de Facebook vers l'inuktitut

Alors que l'inuktitut compte plusieurs dialectes, c'est le dialecte de l'île de Baffin du Sud qui est maintenant offert dans l'interface bureau Facebook. Les utilisateurs de Facebook peuvent modifier leurs paramètres de langue sur le bureau en suivant les étapes décrites dans le lien suivant : https://www.facebook.com/help/327850733950290/

Meta espère qu'en ajoutant l'inuktitut comme langue officielle sur l'interface bureau de Facebook, les paramètres aideront les locuteurs de langue inuktitute unilingues à bâtir une communauté en ligne, tout en encourageant davantage la jeune génération d'Inuits à adopter la langue. Meta est reconnaissante envers NTI qui mène cette initiative visant à ajouter l'inuktitut comme langue officielle sur Facebook et à donner aux Inuits la chance de communiquer dans leur propre langue sur notre plateforme.

NUNAVUT TUNNGAVIK INCORPORATED

Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) est l'organisation qui représente les 33 000 Inuits du territoire et leurs droits en vertu de l'Accord du Nunavut. NTI est dirigée par un conseil d'administration élu par les Inuits du Nunavut âgés de 16 ans et plus. NTI coordonne et gère les responsabilités des Inuits énoncées dans l'Accord du Nunavut et veille à ce que les gouvernements fédéral et territorial remplissent leurs obligations.

META

Meta conçoit des technologies qui aident les gens à socialiser, à trouver des communautés et à faire croître les entreprises. Depuis le lancement de Facebook en 2004, notre façon de socialiser n'est plus la même. Les applications comme Messenger, Instagram et WhatsApp ont permis à des milliards de personnes dans le monde de s'émanciper. Maintenant, Meta dépasse les écrans 2D pour se tourner vers des expériences immersives comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle afin de participer à la prochaine évolution de la technologie sociale.

