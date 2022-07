Les 40 meilleurs vins du monde selon le classement de l'International Wine Challenge 2022





LONDRES, 8 juillet 2022 /PRNewswire/ -- L' International Wine Challenge , le concours de vins le plus influent, impartial et rigoureusement jugé au monde, a annoncé les 40 vins les mieux notés de son concours de 2022.

Après une série de dégustations à l'aveugle rigoureuses, les lauréats de seize pays ont été désignés comme les meilleurs vins du monde, selon l'avis d'un panel d'éminents experts mondiaux du vin. Sur ces 40 vins d'exception, cinq ont reçu la distinction ultime de Champion qui est un titre réservé aux vins considérés comme les meilleurs de leur catégorie dans les catégories rouge, blanc, mousseux, doux et fortifié.

LA FRANCE EXCELLE EN REMPORTANT DEUX TROPHÉES DE CHAMPION SUR CINQ

La France a excellé dans le concours de cette année, obtenant le plus grand nombre de médailles au total et remportant également deux trophées de champion très convoités. La Maison Delas Frères, producteur du nord du Rhône, a battu les vins de plus de cinquante pays pour remporter le Champion Fortified Trophy pour son Les Bessards 2019, qui a également reçu le International Syrah Trophy. Le Champion Sparkling Trophy a été décerné à Rare Champagne pour son Rare Millésime 2008 tandis que le Chef de cave de Charles Heidsieck, Cyril Brun, qui a été nommé IWC Sparkling Winemaker of the Year. Les vignerons français ont également été reconnus pour leur expertise dans la production de vins tranquilles. Vincent Bartement de La Chablisienne a été nommé IWC White Winemaker of the Year tandis que Christophe Briotet d'Edouard Delaunay a été nommé IWC Red Winemaker of the Year, une distinction qu'il avait reçue en 2021 pour ses vins blancs.

L'ESPAGNE REMPORTE LE TROPHÉE DU CHAMPION VIN FORTIFIÉ

L'Espagne a renforcé ses références en tant que producteur de vins fortifiés de classe mondiale avec Bodegas Tradición qui a remporté le Champion Fortified Trophy pour son Oloroso Tradición VORS que les juges ont décrit comme ayant « un raffinement presque éternel ». L'Espagne a également remporté le Vermouth Trophy pour la Cabecita Loca Vermouth ainsi que trois autres trophées, ce qui en fait l'un des pays les plus performants du concours de cette année. Le producteur galicien Bodegas Altos de Torona a reçu le Spanish White Trophy pour son Albariño 2021, le Spanish Red Trophy a été décerné à Legaris pour son Alcubilla De Avellaneda 2018 et Bodegas Villa Conchi a remporté le Cava Trophy pour son Extra Brut Imperial Reserva 2018.

LE PRODUCTEUR ITALIEN TENUTA DI CAPEZZANA REMPORTE LE TROPHÉE DU CHAMPION VIN DOUX DEUX ANNÉES DE SUITE

Pour la deuxième année consécutive, le producteur toscan Tenuta Di Capezzana a reçu le Champion Sweet Wine Trophy pour son Vinsanto di Carmignano Capezzana Riserva 2014. Pendant ce temps, la producteur sarde Antonella Corda a impressionné les juges avec la « belle pointe de saveur » de son Cannonau Di Sardegna 2020, ce qui lui a valu le Italian Red Trophy cette année. Plus au nord en Vénétie, Col Vetoraz Spumanti a reçu le Prosecco Trophy pour son Valdobbiadene Superiore Di Cartizze 2021.

Le co-président Tim Atkin MW a déclaré : « Le jury de l'International Wine Challenge comprend des experts du monde entier et chaque vin primé est dégusté par au moins trois panels, ce qui signifie que chaque vin est jugé aussi équitablement que possible et entièrement sur ses propres mérites. Cette année, le palmarès des 40 meilleurs vins comporte de nombreux noms familiers, mais il est formidable de voir également des vins de régions moins connues s'imposer sur la scène mondiale. »

Les 40 meilleurs vins du monde, tels que jugés par l'International Wine Challenge 2022, comprennent les vins suivants :

France Rare Champagne Millésime 2008 IWC Champion Sparkling Wine 2022, Champagne Trophy, Vintage

Classic Blend Champagne Trophy France Maison Delas Frères Les Bessards 2019 IWC Champion Red Wine 2022, International Syrah Trophy, French Red

Trophy, Hermitage Trophy, Rhone Red Trophy Nouvelle-Zélande Trinity Hill Wines Gimblett Gravels Chardonnay 2020 IWC Champion White Wine 2022, IWC Sustainable Trophy 2022, International

Chardonnay Trophy, New Zealand White Trophy, Hawkes Bay Chardonnay Trophy Italie Tenuta Di Capezzana Vinsanto di Carmignano Capezzana Riserva 2014 IWC Champion Sweet Wine 2022, Italian Sweet Trophy Espagne Bodegas Tradicion Oloroso Tradicion VORS IWC Champion Fortified Wine 2022, Sherry Trophy, Oloroso Trophy France Maison Albert Bichot Clos de la Roche Grand Cru Cuvée Cyrot Chaudron Hospices de Beaune 2020 International Pinot Noir Trophy, Clos de la Roche Trophy, Red Burgundy Trophy France Maison Albert Bichot Meursault 1er Cru Les Charmes Cuvée Albert Grivault Hospices de Beaune 2020 French White Trophy, White Burgundy Trophy, Meursault Trophy Italie Col Vetoraz Spumanti Valdobbiadene Superiore Di Cartizze 2021 Prosecco Trophy Italie Antonella Corda Cannonau Di Sardegna 2020 Italian Red Trophy, Sardinian Red Trophy Espagne Cabecita Loca Vermouth Vermouth Trophy Espagne Villa Conchi Extra Brut Imperial Reserva 2018 Cava Trophy Espagne Bodegas Altos de Torona Albariño 2021 Spanish White Trophy, Rías Baixas Trophy Espagne Legaris Alcubilla De Avellaneda 2018 Spanish Red Trophy, Ribera Del Duero Trophy

La liste complète des lauréats des Trophées et des Champions de l'International Wine Challenge 2022, publiée le 7 juillet, peut être consultée ici.

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS:

L'International Wine Challenge

L'International Wine Challenge, qui en est à sa 39e édition, est considéré comme le concours de vins le plus rigoureux, impartial et influent au monde. L'International Wine Challenge évalue chaque vin « à l'aveugle » et le juge pour sa fidélité au style, à la région et au millésime.?Les récompenses comprennent des médailles (or, argent, bronze) et des mentions spéciales.?Des trophées sont décernés aux meilleurs vins de chaque catégorie. L'International Wine Challenge s'engage à aider les consommateurs à découvrir de grands vins, et les médailles affichées sur les bouteilles gagnantes offrent une garantie de qualité.

