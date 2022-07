Aristata Capital finalise la 1ère clôture un fonds de litige stratégique visant à promouvoir un changement social et environnemental positif





Aristata Capital se réjouit d'annoncer la levée de près de 40 millions £ de capitaux dans la clôture initiale de son premier fonds de litige stratégique, Aristata Impact Litigation Fund I (AILF I). L'Aristata Impact Litigation Fund I est avantageux pour les investisseurs et pour la communauté. Pour les investisseurs, AILF I visera à fournir des rendements non corrélés supérieurs au marché issus d'investissements dans des litiges commerciaux. Dans le même temps, les investissements d'AILF I visent à produire un impact significatif et mesurable sur un portefeuille global de revendications couvrant les droits de l'homme, la protection environnementale, le changement climatique, les droits des peuples autochtones, ainsi qu'un éventail d'autres causes cruciales. AILF I entend fournir un accès à la justice et aux tribunaux pour les demandeurs qui sans cela ne disposeraient pas des ressources nécessaires pour faire valoir leurs propres droits, en commençant par remédier à un grave déséquilibre de pouvoir dans le système mondial des litiges commerciaux.

Le premier tour de clôture a été ancré par le Sustainable Investors Fund de Capricorn Investment Group et le Soros Economic Development Fund, et inclut plusieurs fondations ainsi qu'un certain nombre de gestionnaires de grandes fortunes.

« Aristata démontre que les investisseurs n'ont pas à choisir entre l'obtention de rendements financiers et la réalisation d'impacts sociaux et environnementaux », a déclaré Rob Ryan, PDG d'Aristata Capital. « Notre focalisation sur l'impact constitue un puissant avantage concurrentiel. Nous sommes persuadés que la stratégie d'investissement innovante d'Aristata générera des rendements attractifs et compétitifs pour nos investisseurs dans un nouveau segment de marché, tout en nous permettant de mener notre mission consistant à combler le vide juridique en matière de litiges commerciaux, dans le cadre duquel le système favorise la force commerciale et pénalise ceux qui n'en ont pas. »

Aristata est une société pionnière dans le domaine du litige stratégique social et environnemental qui apporte une optique d'investissement à impact au financement des litiges commerciaux, afin de générer des rendements financiers non corrélés et attractifs, tout en délivrant un changement social et environnemental systémique et positif. Aristata offre la première approche véritablement mixte en matière de financement des litiges permettant aux investisseurs de combiner la rigueur commerciale des méthodologies traditionnelles de financement des litiges avec le succès des stratégies de litiges d'intérêt public, afin de conduire le changement social et environnemental.

« Depuis 2000, Capricorn soutient plusieurs nouveaux partenariats axés sur des domaines spécifiques d'impact ou de durabilité, tels que les infrastructures d'énergies renouvelables, les technologies propres, la santé et le bien-être, l'inclusion financière et la gestion durable des actifs », a déclaré Eric Techel, associé chez Capricorn. « Aristata cadre parfaitement avec cette stratégie, et nous sommes ravis de soutenir son équipe à l'heure où elle bâtit cette plateforme et met en place le financement des litiges commerciaux, avec un impact social positif et mesurable, en tant que catégorie d'actifs. »

Aristata entend créer un monde plus sûr et plus équitable en finançant des actions en justice qui habilitent les voix historiquement marginalisées, équilibrent une dynamique de pouvoir injuste, et catalysent le changement systémique qui protège l'environnement et les communautés. Les investissements d'Aristata entendent obtenir une indemnisation pour les individus, communautés et autres demandeurs touchés par une activité commerciale préjudiciable, libérer le potentiel d'impact de cas similaires afin d'assurer l'évolutivité et de générer des résultats juridiques positifs qui poussent les entreprises et les industries à changer de comportement.

« Cet investissement s'appuie sur les nombreuses années d'expérience d'OSF en matière de litiges stratégiques », a déclaré Catherine Cax, présidente-directrice générale intérimaire du Soros Economic Development Fund. « En utilisant un capital d'investissement pour Aristata, nous espérons augmenter les moyens par lesquels nous nous efforçons de responsabiliser les auteurs de violations des droits de l'homme et d'infractions environnementales, via un modèle commercial innovant. »

Aristata opère sur plusieurs marchés du monde entier, identifiant les réclamations de cabinets d'avocats et de la société civile, partout où l'activité des entreprises cause un préjudice. L'équipe expérimentée de financement de litiges d'Aristata est appuyée par un comité d'investissement composé de professionnels juridiques expérimentés, ainsi que par un comité consultatif d'impact composé de leaders éclairés internationaux à travers une gamme diversifiée de domaines de cause.

À propos de nos investisseurs :

Capricorn Investment Group est l'une des plus grandes sociétés au monde, alignée sur sa mission. Depuis sa création en 2000, elle s'est développée pour gérer plus de 10 milliards USD dans des portefeuilles à catégories d'actifs mixtes pour des investisseurs institutionnels, grâce à sa gamme de stratégies axées sur l'impact. Son Sustainable Investors Fund (SIF) est un partenariat de capital-investissement dont l'objectif d'investissement est de créer une valeur significative via la propriété et des investissements au stade précoce dans des gestionnaires de fonds publics et privés qui intègrent la durabilité comme moteur clé des retours sur investissement. La société, qui est née de la conviction que les pratiques d'investissement durable peuvent améliorer les rendements ajustés au risque, possède des bureaux à New York et Palo Alto. À la base de cette approche d'investissement se trouve un désir profond de démontrer l'énorme potentiel d'investissement, qui réside dans des solutions commerciales révolutionnaires aux problèmes les plus urgents à résoudre à travers le monde.

Le Soros Economic Development Fund a été créé en 1997 par George Soros, fondateur de l'Open Society, afin de poursuivre des opportunités d'investissement à impact. Appartenant désormais aux Open Society Foundations, le SEDF a engagé plus de 400 millions USD afin de soutenir les travaux des fondations à travers le monde.

