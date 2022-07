REALTY ONE GROUP CROÎT À UN RYTHME RECORD, AVEC UNE EXPANSION DE SON EMPREINTE MONDIALE ET DE SON VOLUME AU PREMIER SEMESTRE DE 2022





LAS VEGAS, 7 juillet 2022 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide dans le monde a enregistré une croissance remarquable au premier semestre de 2022, avec l'ajout de 38 franchises et trois nouveaux pays. Étendant ainsi son empreinte mondiale à 49 États américains et neuf pays et territoires.

« Nous avons été incroyablement stratégiques dans notre expansion au pays et à l'international, et nous continuerons de faire croître cette organisation grâce à notre coaching d'affaires et notre COOLTURE, quel que soit le marché », a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur du Realty ONE Group.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, a également attiré plus d'un millier de nouveaux professionnels de l'immobilier, ce qui a porté son réseau à plus de 18 000 REALTORS(R) ayant réalisé un volume de 22,7 milliards de dollars au cours des deux premiers trimestres.

« Nous sommes sur la voie du succès encore une fois cette année, après avoir été la marque immobilière qui connaît la plus forte croissance depuis 2018, a déclaré Eddie Sturgeon, vice-président directeur, Croissance mondiale. Et grâce à notre approche axée sur VOUS, nous partageons ce succès avec nos professionnels de l'immobilier et nos franchisés. »

Cette année, Realty ONE Group a été classé parmi les 100 meilleures franchises résistantes à la récession par la firme Franchise Business Review. La société s'est également hissée au premier rang des franchiseurs immobiliers en 2022 dans le palmarès hautement convoité du Franchise 500(R) du magazine Entrepreneur. Forte de son approche du « Tous pour UN », l'entreprise et ses filiales ont fait une différence dans la vie de plus de 108 000 personnes, ainsi que donné déjà près de 40 000 $ cette année dans le cadre de ses programmes et initiatives ONE Cares.

Realty ONE Group compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC. et au Canada. Et l'entreprise s'apprête à ouvrir des bureaux en Équateur, au Costa Rica, en Italie, à Singapour, en Espagne et au Portugal, en plus d'un bureau sur le territoire américain de Porto Rico.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États américains, à Washington DC., à Porto Rico, au Canada, en Italie, en Espagne, à Singapour, au Costa Rica et au Portugal. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme la marque immobilière numéro UN. Realty ONE Group prend les devants en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com .

