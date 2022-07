Film documentaire "8:15 Hiroshima | From Father To Daughter" Première projection mondiale en ligne Free Event (6-9 août) Pour le 77e anniversaire de Hiroshima et Nagasaki





A Riveting First Person Account of Teen Hiroshima Survivor to Remind The World of The Horrors of Nuclear War And The Power of Love and Forgiveness, Free from August 6th to 9th, 2022 (All Time Zones)

SAN DIEGO, le 8 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Film 8:15 Hiroshima | From Father To Daughter, produit par Runaway Horses, annonce son premier événement mondial de projection en ligne disponible ici : https://watch.showandtell.film/watch/815hiroshima .

8 h 15 Hiroshima fera l'objet d'un examen mondial opportun au cours du mois de la Première Conférence d'examen du Traité de non-prolifération (TNP) qui se tiendra aux Nations Unies ? et dans le contexte du potentiel accru de guerre nucléaire.

8:15 Hiroshima , a été produit par Akiko Mikamo, la fille d'un hibakusha (survivant de la bombe nucléaire), pour illustrer la remarquable histoire vraie de son père, message pour la paix et vision d'un monde sans armes nucléaires.

« Mon père m'a dit : « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre ait à subir l'agonie d'une autre guerre nucléaire », et il m'a demandé de transmettre son message aux jeunes générations du monde entier, a déclaré le Dr Akiko Mikamo, producteur exécutif de 8:15 Hiroshima et auteur de 8 :15 ? A True Story of Survival and Forgiveness from Hiroshima. https://815hiroshima.com

« Le monde est plus près de l'utilisation des armes nucléaires par désespoir ? ou par accident ou erreur de calcul ? qu'à tout autre moment depuis le début des années 1980. Alors que le président russe Poutine a ordonné aux forces nucléaires de son pays de rester en état d'alerte, l'Occident a été averti que toute ingérence dans l'invasion de l'Ukraine aurait des conséquences que vous n'avez jamais connues dans votre histoire. ' Soudain, l'impensable semble à nouveau possible." - Tom Nichols (L'Atlantique)

À propos de Film 8:15 Hiroshima

Narré en anglais avec des sous-titres japonais, ce film documentaire-narratif hybride présente des enregistrements vidéo et audio inédits de Shinji Mikamo, des reconstitutions évocatrices et des images d'archives ? « qui ramènent le passé au présent ». (Modern Times Review)

2020 États-Unis

Directeur J.R. Heffelfinger

Producteur exécutif Akiko Mikamo

Producteur Nini Le Huynh

"8:15 Hiroshima a un grand impact qui fait ressortir notre humanité, et j'espère qu'il nous rapprochera d'un avenir qui résout le conflit sans violence." - Peter Kuznick (coauteur, The Untold History of the United States with Oliver Stone)

"Un travail très artistique avec une prière pour la paix." - Asahi Family Newspaper

