Le Canada lance un appel pour des projets de recherche, de développement et de démonstration sur le captage du carbone

REGINA, SK, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Un environnement sain et une économie florissante vont de pair, c'est indéniable et le sera encore davantage dans un avenir fondé sur l'énergie propre au Canada. Le gouvernement du Canada investit pour faire du Canada un chef de file dans de nouvelles technologies qui permettront d'édifier une économie forte et résiliente, de créer des emplois durables et de lutter contre les changements climatiques.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un appel de déclarations d'intérêt doté d'une enveloppe de 81,5 millions de dollars pour soutenir des projets de recherche, de développement et de démonstration (RDD) dans le domaine du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CUSC). Les technologies de CUSC empêchent les gaz provenant des industries lourdes comme l'acier et le ciment de polluer l'air, ce qui contribue à lutter contre les changements climatiques. L'appel comportera trois volets sur l'avancement des technologies de CUSC : le captage; le stockage et la séquestration; et l'utilisation. La période d'inscription est maintenant ouverte pour les projets de RDD sur le captage du carbone.

Financés par le biais du Programme d'innovation énergétique , les projets de RDD sur le captage du carbone qui seront retenus au terme de cet appel aideront les industries à forte intensité d'émission à repérer, développer et mettre à l'essai des technologies concurrentielles sur le plan des coûts et du niveau d'efficacité énergétique, technologies qu'elles pourraient ensuite utiliser pour capter leurs émissions de CO 2 . Les projets devraient réduire les émissions nuisibles dans ces secteurs et ainsi permettre d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau, tout en aidant le Canada à édifier une économie carboneutre d'ici 2050.

L'appel de déclarations d'intérêt pour les projets de RDD sur le captage du carbone sera ouvert jusqu'au 3 octobre 2022. Les volets «?stockage et séquestration du carbone?» et «?utilisation du carbone?» devraient être lancés dans l'année qui vient.

L'Agence internationale de l'énergie l'a dit clairement : la CUSC est une importante technique de réduction des émissions qui peut être mise en application dans tout le système énergétique. Le gouvernement du Canada s'engage à accélérer le développement des technologies qui nous aideront à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les entreprises d'ici.

Par le biais du budget 2021, le gouvernement fédéral investit 319 millions de dollars dans la RDD pour favoriser la viabilité commerciale des technologies de CUSC. Ces fonds permettront de soutenir des entreprises, des établissements universitaires, des organismes sans but lucratif, l'État et des laboratoires publics. De plus, dans le cadre de son plan de réduction des émissions pour 2030 et de son budget 2022, le gouvernement a réitéré son engagement à élaborer une stratégie canadienne sur le CUSC et a proposé d'accorder un crédit d'impôt à l'investissement d'une valeur estimative de 2,6 milliards de dollars sur cinq ans à compter de 2022-2023 en guise d'incitatif au développement et à l'adoption de technologies de CUSC qui aideront les industries dans leur marche vers la carboneutralité.

Citation

«?Bon nombre des technologies dont nous avons besoin pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 sont encore à différents stades de leur développement, notamment des solutions de décarbonation comme les techniques de CUSC. Le gouvernement du Canada investit dans des projets de RDD novateurs dans le domaine de l'énergie propre afin de stimuler l'économie, de combattre les changements climatiques et de créer de bons emplois pour les travailleurs canadiens.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Pour obtenir le financement, les projets retenus au terme de l'appel de propositions d'études d'ingénierie préliminaire doivent passer avec succès un contrôle de diligence raisonnable et signer une entente.

L'utilisation accrue du CUSC apparaît dans tous les scénarios crédibles pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, y compris tous les scénarios visant à limiter le réchauffement à 1,5 °C réalisés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies et de l'Agence internationale de l'énergie.

Renseignements pertinents



