Investissements dans les infrastructures communautaires afin d'améliorer les services publics et de protéger les eaux entourant la péninsule d'Avalon





ST. JOHN'S, NL, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail et député de St. John's?Sud?Mount Pearl, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Danny Breen, maire de St. John's, ont annoncé un financement de plus de 27 millions de dollars pour trois projets visant à améliorer les services publics et à protéger les eaux à St. John's, à Petty Harbour-Maddox Cove et dans d'autres collectivités environnantes.

À St. John's, de nouvelles infrastructures de traitement des eaux usées permettront d'améliorer les services municipaux dans le secteur de Goulds et aideront à protéger la baie Shoal et le port. De plus, les résidents de Petty Harbour-Maddox Cove auront accès à des infrastructures d'approvisionnement en eau plus fiables grâce à l'excavation de fossés et à des mesures de contrôle de l'érosion le long du prolongement du chemin Motion Bay.

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales pour assurer la croissance et la santé de nos villes et de notre environnement. Ces projets permettront de protéger nos cours d'eau et d'aider nos collectivités à continuer de fournir des services sûrs et fiables aux familles, aux entreprises et aux visiteurs.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,8 millions de dollars. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador alloue plus de 7,4 millions de dollars à ces projets, tandis que les municipalités fournissent au total plus de 9,8 millions de dollars.

« Garder le contrôle des infrastructures de notre province, c'est offrir des services de qualité aux résidents. Il en va de même pour la protection de l'environnement. Les investissements comme ceux qu'on annonce aujourd'hui ont des répercussions sur les infrastructures essentielles liées à l'eau, aux eaux usées et aux routes dans deux collectivités de St. John's Sud-Mount Pearl et sont rendus possibles grâce à des partenariats avec ces collectivités et le gouvernement provincial. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail et député de St. John's-Sud-Mount Pearl, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement continue de faire d'importants investissements dans les infrastructures des collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador. Notre partenariat avec nos collègues fédéraux et municipaux permet aux municipalités d'améliorer la façon dont elles fournissent ces services importants. Nous sommes impatients de participer à d'autres projets à l'avenir. »

L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous savons tous à quel point les investissements en infrastructure sont importants pour les municipalités. Qu'il s'agisse d'améliorer les routes ou de remplacer des conduites d'égout, un investissement dans les infrastructures est un investissement dans les collectivités et pour les gens qui y vivent. Ces projets permettront d'améliorer les services dans ces collectivités et de fournir des emplois aux travailleurs qui y habitent. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Au nom du conseil municipal de St. John's, je remercie nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial pour leur soutien financier en vue d'améliorer nos services de traitement des eaux usées grâce à la mise en place d'un nouvel égout sanitaire principal entre Kilbride et Goulds. Les infrastructures modernes de traitement des eaux usées sont essentielles à la santé et à la sécurité de notre collectivité, ainsi qu'à la protection de l'environnement. J'attends avec impatience l'achèvement de ce projet en 2023. »

Danny Breen, maire de St. John's

« La Ville de Petty Harbour-Maddox Cove est heureuse de s'associer aux gouvernements provincial et fédéral afin de protéger notre conduite d'eau principale pour nos résidents. Une eau potable sûre et propre est une priorité pour tous les ordres de gouvernement. Cette collaboration permettra de terminer le projet de protection de la conduite principale sur le prolongement du chemin Motion Bay pour les résidents de Petty Harbour-Maddox Cove. »

Ron Doyle, maire de Petty Harbour-Maddox Cove

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 131 millions de dollars dans 293 projets relevant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada à Terre-Neuve-et- Labrador .

à Terre-Neuve-et- . Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 46 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 4,5 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructure liés à l'eau potable et aux eaux usées.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance de l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Nom du projet Lieu Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Prolongement de la route Motion Bay - protection de la conduite d'eau principale Petty Harbour-Maddox Cove Création de fossés et mise en place de mesures de contrôle de l'érosion le long du prolongement de la route ainsi que la remise en place de la couverture végétale au-dessus de la conduite d'eau existante afin de protéger cette dernière qui dessert actuellement environ 211 foyers. Le projet vise à contrôler le ruissellement des eaux de pluie pour prévenir l'érosion de la couverture végétale à l'avenir et à remplacer le matériau de remplissage perdu. 92 963 $ 116 203 $ 23 241 $ Développement du service à Goulds - Phase 2 St. John's Construction d'un nouvel égout sanitaire principal de Kilbride à Goulds. Prolongement d'une conduite principale pour détourner les eaux d'égout brutes vers la station d'épuration des eaux usées de Riverhead afin de les traiter, de protéger la baie Shoal et d'améliorer l'accès à l'eau potable pour la collectivité. 4 114 613 $ 3 085 959 $ 4 142 764 $ Développement du service à Goulds - Phase 3 St. John's Mise en place d'une nouvelle conduite de refoulement sanitaire entre la nouvelle station de pompage des eaux usées de Goulds et Kilbride, afin de détourner les eaux d'égout brutes vers la station d'épuration des eaux usées de Riverhead, afin de les traiter, de mieux protéger l'environnement de la baie Shoal. 5 672 168 $ 4 254 126 $ 5 710 975 $

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

