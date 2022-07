Le mois Blitz contre la faim de Purolator permet de donner plus de 325 000 livres d'aliments aux banques alimentaires canadiennes





TORONTO, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Purolator a annoncé aujourd'hui qu'elle a recueilli 327 075 livres d'aliments pour les banques alimentaires partout au Canada, dans le cadre du mois Blitz contre la faimMD de Purolator. En juin, les employés, les partenaires et les clients de Purolator ont organisé des événements partout au pays pour recueillir des dons en aliments et en argent pour Banques alimentaires Canada.

« Nous prenons notre mission d'attirer l'attention sur l'insécurité alimentaire croissante au pays très au sérieux, souligne John Ferguson, Président et chef de la direction de Purolator. Nos employés et nos partenaires en font toujours plus pour aider nos collectivités. Cette année, ils se sont encore une fois dépassés. À un moment où le nombre de Canadiens qui souffrent de la faim augmente, notre équipe a su se montrer à la hauteur en recueillant plus de dons que jamais. »

Les employés de Purolator ont organisé des activités de financement, comme des enchères virtuelles, des collectes d'aliments communautaires, des tirages moitié-moitié, des défis pour compter leur pas et plus encore. En outre, plusieurs campagnes de sacs rouges ont eu lieu dans le cadre du programme Blitz contre la faim de Purolator. Dans le cadre de celles-ci, les bénévoles ont distribué des sacs rouges réutilisables dans leur collectivité, les ont recueillis une fois remplis d'aliments non périssables et les ont livrés aux banques alimentaires locales.

Purolator a versé un don de contrepartie pour tous les dons en ligne. Sa contribution s'est élevée à 50 000 $ de la somme totale des dons, soit l'équivalent de 100 000 livres d'aliments. Toute l'année, Purolator accepte les dons en argent sur son site Web du programme Blitz contre la faim de Purolator ainsi que les dons en aliments et en argent dans tous ses centres d'expédition.

À propos du programme Blitz contre la faimMD de Purolator

L'année dernière, les banques alimentaires ont enregistré, en moyenne, 1,3 million de visites par mois, selon le rapport Bilan-Faim 2021 de Banques alimentaires Canada. Dans le cadre de l'engagement de Purolator d'aider à soulager la faim dans les collectivités où elle se trouve, l'entreprise travaille étroitement avec ses employés, ses partenaires, ses agents, ses clients et les banques alimentaires canadiennes afin de recueillir des dons et d'aider à mieux faire connaître le problème de l'insécurité alimentaire au Canada. Depuis son lancement en 2003, le programme Blitz contre la faimMD de Purolator a donné plus de 18 millions de livres d'aliments pour les banques alimentaires partout au pays. Les campagnes de sacs rouges lancées en 2018 ont permis de recueillir encore plus de dons en aliments. Durant ces campagnes, les bénévoles du programme Blitz contre la faim ont distribué des sacs rouges réutilisables dans leur collectivité, les ont recueillis une fois remplis d'aliments non périssables et les ont livrés aux banques alimentaires locales. Pour en savoir plus, visitez le purolatortacklehunger.com.

